Національний банк України встановив курс валют на 16 січня 2026-го. Долар коштує 43,39 грн, євро — 50,43 грн, злотий — 11,98 грн. Також Фокус взяв коментар експерта щодо стабільності ринку в січні.

Національний банк України оприлюднив офіційний курс валют на п’ятницю, 16 січня. Порівняно з попереднім днем, долар США подорожчав на 27 копійок і тепер коштує 43,39 грн. Євро додав 17 копійок — до 50,43 грн, а польський злотий — 7 копійок, до 11,98 грн.

Курс валют на 16 січня

Долар США: 43,39 грн (+0,27 грн);

євро: 50,43 грн (+0,17 грн);

злотий: 11,98 грн (+0,07 грн)

Нагадаємо, що на початку січня євро наближався до позначки 51 грн. Середній курс продажу 13 січня становив 50,92 грн, що на 22 копійки більше, ніж попереднього дня.

Раніше євро наближався до позначки 51 грн Фото: omid armin/Unsplash

Поради експерта

Як сказав в коментарі Фокусу віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління ГЛОБУС БАНКУ Сергій Мамедов, впродовж найближчих двох–трьох місяців валютний ринок перебуватиме у відносно збалансованому стані.

"Наприкінці січня та у лютому ймовірне формування періоду курсової стабільності. За базовим сценарієм, курси навряд чи системно виходитимуть за межі 43,2 грн за долар та 50,5 грн за євро, за умови відсутності позапланових зовнішніх або внутрішніх шоків", — додав він.

Зазначимо, що сьогодні, 15 січня, долар коштує 43,13 грн, а євро до 50,26 грн.

Як Фокус писав раніше, реального сплеску попиту на валюту наразі не зафіксовано. Дані міжбанку та готівкового ринку свідчать, що чистий попит у 2026 році нижчий, ніж у 2025-му.