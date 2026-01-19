Графики отключений на 20 января: кто будет сидеть без света 17 часов

ДТЭК опубликовал графики отключений на 20 января только для части Одесской и Днепропетровской областей. В Киеве и области ситуация осложнена морозами и перегрузкой электросетей, поэтому в столичном регионе продолжают действовать экстренные отключения.

ДТЭК опубликовал графики отключений света для двух областей. Киев и Киевская область пока живут с экстренными отключениями света.

Что касается Одесской области, то энергетики отметили, что графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.

"Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области — продолжаются аварийные отключения", — говорится в сообщении.

В ДТЭК отметили, что графики могут обновляться в течение дня, в соответствии с ситуацией в энергосистеме и команд Укрэнерго.

Графики отключений света в Одесской области на 20 января

Графики отключений света на 20 января для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 20 января для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 20 января

Графики отключений света на 20 января для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 20 января для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, в связи с длительными отключениями света в Киеве вопрос стабильной работы метрополитена периодически поднимают в СМИ. Но Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова заявил, что остановка метро в Киеве для экономии энергии пока не нужна, но может понадобиться.

Ранее Фокус рассказывал о том, что РФ может атаковать подстанции АЭС. Таким образом россияне хотят отключить энергоблоки атомных электростанций от энергосистемы Украины и оставить гражданских без отопления и света.