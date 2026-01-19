Графіки відключень на 20 січня: хто сидітиме без світла 17 годин

ДТЕК опублікував графіки відключень на 20 січня лише для частини Одещини та Дніпропетровщини. У Києві та області ситуація ускладнена морозами та перевантаженням електромереж, тому у столичному регіоні продовжують діяти екстрені відключення.

ДТЕК опублікував графіки відключень світла для двох областей. Київ та Київська область поки живуть із екстреними відключеннями світла.

Щодо Одещини, то тут енергетики зауважили, що графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

"Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення", - сказано у повідомленні.

У ДТЕК зауважили, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд Укренерго.

Графіки відключень світла в Одеській області на 20 січня

Графіки відключень світла на 20 січня для 1–3 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 20 січня для 4–6 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 20 січня

Графіки відключень світла на 20 січня для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 20 січня для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, у зв'язку з тривалими відключеннями світла в Києві питання стабільної роботи метрополітену періодично піднімають у ЗМІ. Але Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова заявив, що зупинка метро в Києві для економії енергії поки не потрібна, але може знадобитися.

Раніше Фокус розповідав про те, що РФ може атакувати підстанції АЕС. Таким чином росіяни хочуть від'єднати енергоблоки атомних електростанцій від енергосистеми України та залишити цивільних без опалення та світла.