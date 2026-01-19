Ситуація може стати критичною: експерт не виключає зупинку метро в Києві (відео)

У зв'язку з тривалими відключеннями світла в Києві питання стабільної роботи метрополітену періодично піднімають у ЗМІ.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова в ефірі "Вечір. LIVE", заявив, що зупинка метро в Києві для економії енергії поки не потрібна, але може знадобитися.

"Метрополітен зараз не настільки критична ситуація. Можливо, вона буде більш критичною, — це важко спрогнозувати. Зараз достатньо потужності, щоб дати електричну енергію і метрополітену, і мінімуму для населення, для бізнесу. Якщо ситуація погіршуватиметься, така опція не виключена. Але будемо сподіватися на краще", — сказав він.

13 січня на Оболоні утворилися великі черги на маршрутки через тимчасове зупинення тролейбусів і трамваїв. Кияни чекали на автобуси, щоб дістатися до потрібних місць.

16 січня стало відомо, що в Києві готуються до можливих відключень електроенергії та тимчасової зупинки громадського транспорту, розробивши план заміни трамваїв, тролейбусів і метро на автобуси.

Експерт із транспортного планування Дмитро Беспалов, говорив, що в разі зупинки метрополітену понад мільйон пасажирів доведеться пересадити на автобуси та інший наземний транспорт. Якщо до цього додати зупинку трамваїв і тролейбусів, кількість пасажирів зросте ще на кілька сотень тисяч.

За його словами, зупинки і маршрути наземного транспорту не розраховані на таку кількість автобусів, тож навіть якщо їх було б достатньо, просто не буде місця для посадки і висадки пасажирів.

Нагадаємо, що запуск метро на Виноградар знову перенесли, і за прогнозом керівника метрополітену Віктора Виговського, лінія запрацює не раніше 2027 року.

Також Фокус писав, що в Києві пропонують щодня зупиняти метро. Автори петиції пропонують підтримати всеукраїнську хвилину мовчання на знак вшанування пам'яті всіх загиблих у війні.