Ситуация может стать критической: эксперт не исключает остановку метро в Киеве (видео)

В связи с длительными отключениями света в Киеве вопрос стабильной работы метрополитена периодически поднимается в СМИ.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова в эфире "Вечер. LIVE", заявил, что остановка метро в Киеве для экономии энергии пока не нужна, но может понадобиться.

"Метрополитен сейчас не столь критическая ситуация. Возможно, она будет более критичной, – это трудно спрогнозировать. Сейчас достаточно мощности, чтобы дать электрическую энергию и метрополитену, и минимуму для населения, для бизнеса. Если ситуация будет ухудшаться, такая опция не исключена. Но будем надеяться на лучшее", – сказал он.

13 января на Оболони образовались большие очереди на маршрутки из-за временной остановки троллейбусов и трамваев. Киевляне ждали автобусы, чтобы добраться до нужных мест.

16 января стало известно, что в Киеве готовятся к возможным отключениям электроэнергии и временной остановке общественного транспорта, разработав план замены трамваев, троллейбусов и метро на автобусы.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов, говорил, что в случае остановки метрополитена более миллиона пассажиров придется пересадить на автобусы и другой наземный транспорт. Если к этому добавить остановку трамваев и троллейбусов, количество пассажиров вырастет еще на несколько сотен тысяч.

По его словам, остановки и маршруты наземного транспорта не рассчитаны на такое количество автобусов, поэтому даже если их было бы достаточно, просто не будет места для посадки и высадки пассажиров.

Напомним, что запуск метро на Виноградарь снова перенесли, и по прогнозу руководителя метрополитена Виктора Выговского линия заработает не раньше 2027 года.

