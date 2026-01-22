"Касса за декабрь": НАБУ подтвердило обыски на границе и изъяло $850 тысяч (фото)

$850 тысяч обнаружили и изъяли детективы Национального антикоррупционного бюро при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в ходе обысков одного из таможенных объектов.

Следственные действия проходили на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни и на других объектах недвижимости, которыми, в частности, пользовались должностные лица указанного подразделения, сообщили в пресс-службе НАБУ.

В антикоррупционном ведомстве подчеркнули, что обыски осуществлялись в соответствии с действующим законодательством.

Пока что никто не задержан, и о подозрении правоохранители никому не сообщали. Больше деталей в НАБУ раскрывать не стали, сославшись на тайну следствия.

Утром про обыски на Волынской таможне писал нардеп Даниил Гетманцев, который возглавляет Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Он утверждал, что детективами обнаружен миллион долларов.

"Деньги за контрабанду, которая дальше идет в страну и реализуется без документов из-за огромных контрабандных сетей. Это то, почему мы не должны повышать налоги. А должны прикрыть дыры и сладкие схемки системной коррупции, обогащающие несколько сот семей, убивая других! Ну и конечно, это не могло происходить без участия отдельных правоохранителей", – говорится в его сообщении в соцсетях.

Накануне журналист Евгений Плинский утверждал, что миллион долларов – это "касса" Волынской таможни за декабрь. В своем сообщении на Facebook он рассказал, что детективы НАБУ разоблачили схему растаможки на Волынской таможне около 2000 автомобилей по поддельным сертификатам EUR.1 (предоставляющим преференцию по уплате пошлины в 10%, уменьшая ее до 1,8%).

"Схема была организована руководством Волынской таможни на посту "Луцк", где для ее реализации было привлечено руководство этого поста и несколько посторонних лиц, занимавшихся сбытом бланков сертификатов EUR.1. Только за период 2023-2024 годов зафиксированы потери бюджета более чем на 105 миллионов гривен", – говорится в публикации.

По его словам, детективам повезло, поскольку вместе с доказательствами схемы по авто они случайно накрыли еще и месячную кассу, собранную по разным схемам на Волынской таможне за декабрь.

"Миллион долларов! Вы представляете, сколько вообще крадется на таможне, если только Волынь генерирует такую ​​сумму за месяц?" – задается Плинский риторическим вопросом.

Напомним, сегодня НАБУ вручило подозрение экс-главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеке и еще нескольким должностным лицам.

Утром обыски прошли на КПП "Тиса" и по месту жительства сотрудников ГПСУ, которых подозревают в участии в схеме контрабанды подакцизных товаров.