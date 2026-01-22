"Каса за грудень": НАБУ підтвердило обшуки на кордоні та вилучило $850 тисяч (фото)

$850 тисяч виявили та вилучили детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час обшуків одного з митних об'єктів.

Слідчі дії відбувалися на митному посту "Луцьк" Волинської митниці та на інших об'єктах нерухомості, якими, зокрема, користувалися посадовці вказаного підрозділу, повідомили у пресслужбі НАБУ.

В антикорупційному відомстві підкреслили, що обшуки здійснювалися відповідно до чинного законодавства.

Поки що ніхто не затриманий, і про підозру правоохоронці нікому не повідомляли. Більше деталей у НАБУ розкривати не стали, пославшись на таємницю слідства.

Уранці про обшуки на Волинській митниці писав нардеп Данило Гетманцев, який очолює Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. Він стверджував, що детективи виявили мільйон доларів.

"Гроші за контрабанду, яка далі йде в країну і реалізується без документів через величезні контрабандні мережі. Це те, чому ми не повинні підвищувати податки. А маємо прикрити дірки і солодкі схемки системної корупції, які збагачують кілька сотень родин, вбиваючи інших! Ну і звісно, це не могло відбуватися без участі окремих правоохоронців", — ідеться в його повідомленні в соцмережах.

Напередодні журналіст Євген Плінський стверджував, що мільйон доларів — це "каса" Волинської митниці за грудень. У своєму дописі на Facebook він розповів, що детективи НАБУ викрили схему розмитнення на Волинській митниці близько 2000 автомобілів за підробленими сертифікатами EUR.1 (які надають преференцію зі сплати мита в 10%, зменшуючи його до 1,8%).

"Схему було організовано керівництвом Волинської митниці на посту "Луцьк", де для її реалізації було залучено керівництво цього посту та кілька сторонніх осіб, які займалися збутом бланків сертифікатів EUR.1. Лише за період 2023-2024 років зафіксовано втрат бюджету більш як на 105 мільйонів гривень", — ідеться в публікації.

За його словами, детективам пощастило, оскільки разом із доказами схеми щодо авто вони випадково накрили ще й місячну касу, зібрану з різних схем на Волинській митниці за грудень.

"Мільйон доларів! Ви уявляєте, скільки взагалі крадеться на митниці, якщо тільки Волинь генерує таку суму за місяць?" — ставить Плінський риторичне запитання.

Нагадаємо, сьогодні НАБУ вручило підозру ексголові Держприкордонслужби Сергію Дейнеці та ще кільком посадовцям.

Уранці обшуки відбулися на КПП "Тиса" і за місцем проживання співробітників ДПСУ, яких підозрюють в участі у схемі контрабанди підакцизних товарів.