Графики отключений на 23 января: кто будет сидеть без света почти 15 часов

ДТЭК опубликовал графики для Днепропетровской и Одесской областей. Но с замечаниями, что в самой Одессе до сих пор действуют аварийные отключения.

Между тем в "Укрэнерго" сообщили, что 23 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

"Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", — сообщили в компании и напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу нужно узнавать на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, а когда электроэнергия появляется по графику — то ее надо потреблять экономно.

В ДТЭК опубликовали графики для Днепропетровщины и Одесской области. Относительно Одесской области, то напомнили, что графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети.

"Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области — продолжаются экстренные отключения", — говорится в сообщении.

Для Киева и столичного региона действуют экстренные отключения

Для Киева действуют экстренные отключения Фото: ДТЭК

Для Киевщины действуют экстренные отключения Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 23 января

Графики отключений света на 23 января для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 23 января для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 23 января

Графики отключений света на 23 января для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 23 января для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Напомним, тем временем стало известно, что во время мирных переговоров в Абу-Даби России могут предложить энергетическое перемирие.

Накануне энергетики объяснили, почему до сих пор нет графиков отключения света в Киеве. Дело в том, что сейчас доступной электроэнергии в разы меньше, чем нужно столице зимой. Именно поэтому в столице действуют экстренные отключения.