Графіки відключень на 23 січня: хто сидітиме без світла майже 15 годин

ДТЕК опублікував графіки для Дніпропетровської та Одеської областей. Але із зауваженнями, що в самій Одесі досі діють аварійні відключення.

Тим часом в "Укренерго" повідомили, що 23 січня в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - повідомили у компанії та нагадали, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою потрібно дізнаватись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, а коли електроенергія з'являється за графіком – то її треба споживати ощадливо.

У ДТЕК опублікували графіки для Дніпропетровщини та Одещини. Щодо Одеської області, то нагадали, що графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

"Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення", - сказано у повідомленні.

Для Києва та столичного регіону діють екстрені відключення

Графіки відключень світла в Одеській області на 23 січня

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 23 січня

Нагадаємо, тим часом стало відомо, що під час мирних переговорів в Абу-Дабі Росії можуть запропонувати енергетичне перемир'я.

Напередодні енергетики пояснили, чому досі немає графіків відключення світла в Києві. Річ у тім, що зараз доступної електроенергії в рази менше, ніж потрібно столиці взимку. Саме тому в столиці діють екстрені відключення.