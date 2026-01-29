ДТЭК рассказал, как будут отключать свет 30 января: в Киеве действуют временные графики
ДТЭК опубликовал графики отключений света для трех областей и для Киева. Но жителям столицы придется индивидуально вбивать свои адреса и смотреть сколько у них будет света, в зависимости от района.
В компании отметили, что энергетикам удалось невозможное. И несмотря на гигантский дефицит электричества в столице, вводятся временные графики отключений света в Киеве. Для Киевской, Днепропетровской и Одесской областей опубликованы графики в обычном виде.
Графики отключений света для Киева на 30 января
"Делаем все возможное, чтобы киевлянам было хоть немножко проще планировать свое время", — сказано в сообщении.
Графики на завтра уже загружены: в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.
Что важно знать:
- Графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.
- Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.).
- Для каждого дома будет свой график.
Ситуация в энергосистеме остается сложной. Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации, столица вернется к экстренным отключениям.
И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, то мы вернемся к привычным графикам с очередями.
В ДТЭК отметили, что графики могут обновляться в течение дня, в соответствии с ситуацией в энергосистеме и команд Укрэнерго.
Графики отключений света в Киевской области на 30 января
Графики отключений света в Днепропетровской области на 30 января
Графики отключений света в Одесской области на 30 января
