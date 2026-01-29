ДТЕК розповів, як відключатимуть світло 30 січня: в Києві діють тимчасові графіки

ДТЕК опублікував графіки відключень світла для трьох областей та для Києва. Але мешканцям столиці доведеться індивідуально вбивати свої адреси та дивитись скільки в них буде світла, залежно від району.

В компанії зауважили, що енергетикам вдалося неможливе. І попри гігантський дефіцит електрики в столиці, вводяться тимчасові графіки відключень світла у Києві. Для Київської, Дніпропетровської та Одеської областей опубліковані графіки у звичному вигляді.

Графіки відключень світла для Києва на 30 січня

"Робимо все можливе, щоб киянам було хоч трошки простіше планувати свій час", - сказано у повідомленні.

Графіки на завтра вже завантажені: в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин.

Що важливо знати:

Графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

Вони ніяк не прив'язані до черг, до яких ми звикли (1.1, 1.2, 2.1, тощо).

Для кожного будинку буде свій графік.

Ситуація в енергосистемі залишається складною. Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень.

І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами.

У ДТЕК зауважили, що графіки можуть оновлюватися впродовж дня, відповідно до ситуації в енергосистемі та команд Укренерго.

Графіки відключень світла в Київській області на 30 січня

Графіки відключень світла на 30 січня для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 30 січня для 4–6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 30 січня

Графіки відключень світла на 30 січня для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 30 січня для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 30 січня

Графіки відключень світла на 30 січня для 1–3 черг в Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 30 січня для 4–6 черг в Одеській області Фото: ДТЕК

