Трейдеры теряют деньги: Bitcoin продолжает стремительно падать, достигнув стоимости менее $85 тысяч

В четверг, 29 января, стоимость Bitcoin впервые за два месяца упала ниже 85 тысяч долларов, потянув за собой падение меньших цифровых активов, таких как Ether, Doge, Cardano и Solana.

Стоимость Bitcoin в четверг упала на 6,8%, достигнув отметки в 83 240 долларов. Об этом пишет издание Bloomberg.

Первая и самая известная в мире децентрализованная цифровая валюта падает вместе с драгоценными металлами в условиях широкой торговли без риска. Если трейдеры ранее на фоне обвала рынка криптовалют переходили на серебро то золото, то сейчас перед ними возникла новая дилемма.

Новая стоимость Bitcoin, зафиксированная 29 января, стала самой низкой с 21 ноября. Вместе с тем, наблюдается падение Ether, Doge, Cardano и Solana, стоимость которых снизилась на 7% или более, пишет издание.

Bloomberg | график демонстрирует колебания стоимости Bitcoin от ноября 2025 года до января 2026 года

Аналитики характеризуют этот спад как продолжение падения криптовалюты, которое продолжается еще с начала октября 2025 года. В целом цифровая валюта упала более чем на 30% от исторического максимума, который был достигнут 6 октября.

Это падение повлияло на рынок акций крупных криптокомпаний. Наблюдается падение акций цифровой биржи Coinbase Global Inc., которая подешевела более чем на 6%, в то время как Bitcoin accumulator Strategy Inc. упала на 11%. Еще одна крупная майнинговая компания MARA Holdings Inc. потеряла в стоимости более 6%.

Рыночный стратег Miller Tabak & Co. Мэтт Мейли назвал один из факторов, который ожидаемо повлиял на ситуацию на рынке криптовалют. По его словам, дополнительное давление вызвало сворачивание некоторых популярных стратегий, например с японской иеной, которая предусматривает заем низкодоходной валюты, а затем переинвестирование ее в те валюты, которые могут дать больший доход.

"Bitcoin и другие криптовалюты — это активы, которые, как правило, движутся вместе с ликвидностью. Когда ликвидность больше, криптовалюты растут, а когда она меньше, они падают", — подчеркнул Мейли.

Издание пишет, что на фоне ситуации вокруг падения Bitcoin инвесторы сейчас "ожидают поддержки на уровне 80 тысяч долларов".

