Трейдери втрачають гроші: Bitcoin продовжує стрімко падати, досягнувши вартості менше $85 тисяч

У четвер, 29 січня, вартість Bitcoin вперше за два місяці впала нижче 85 тисяч доларів, потягнувши за собою падіння менших цифрових активів, таких як Ether, Doge, Cardano і Solana.

Вартість Bitcoin у четвер впала на 6,8%, досягнувши позначки у 83 240 доларів. Про це пише видання Bloomberg.

Перша і найвідоміша у світі децентралізована цифрова валюта падає разом із дорогоцінними металами в умовах широкої торгівлі без ризику. Якщо трейдери раніше на тлі обвалу ринку криптовалют переходили на срібло то золото, то зараз перед ними постала нова дилема.

Нова вартість Bitcoin, зафіксована 29 січня, стала найнижчою з 21 листопада. Разом із тим, спостерігається падіння Ether, Doge, Cardano і Solana, вартість яких знизилася на 7% або більше, пише видання.

Bloomberg | графік демонструє коливання вартості Bitcoin від листопада 2025 року до січня 2026 року

Аналітики характеризують цей спад як продовження падіння криптовалюти, що триває ще з початку жовтня 2025 року. Загалом цифрова валюта впала на понад 30% від історичного максимуму, якого було досягнуто 6 жовтня.

Це падіння вплинуло на ринок акцій великих криптокомпаній. Спостерігається падіння акцій цифрової біржі Coinbase Global Inc., яка подешевшала більш ніж на 6%, у той час як Bitcoin accumulator Strategy Inc. впала на 11%. Ще одна велика майнінгова компанія MARA Holdings Inc. втратила у вартості понад 6%.

Ринковий стратег Miller Tabak & Co. Метт Мейлі назвав один із чинників, який очікувано вплинув на ситуацію на ринку криптовалют. За його словами, додатковий тиск спричинило згортання деяких популярних стратегій, як-от з японською ієною, яка передбачає позику низькодохідної валюти, а тоді переінвестування її у ті валюти, які можуть дати більший дохід.

"Bitcoin та інші криптовалюти — це активи, які, як правило, рухаються разом з ліквідністю. Коли ліквідність більша, криптовалюти зростають, а коли вона менша, вони падають", — підкреслив Мейлі.

Видання пише, що на тлі ситуації довкола падіння Bitcoin інвестори зараз "очікують на підтримку на рівні 80 тисяч доларів".

