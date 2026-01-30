Зарплаты преподавателей в вузах выросли на 30%: когда и как будут выплачивать повышенные оклады

С начала 2026 года в Украине стартовало повышение заработных плат для преподавателей и научно-педагогических работников. Средства на увеличенные оклады уже поступили в учебные заведения, поэтому университеты постепенно переходят на выплаты по новым условиям.

Об этом сообщил на своей странице в Telegram народный депутат Даниил Гетманцев. По его словам, соответствующее решение было принято Верховной Радой и Кабинетом Министров, и оно вступило в силу с 1 января. С тех пор должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников выросли в среднем на 30% согласно Единой тарифной сетке. Как отметил депутат, уже 28 января необходимое финансирование поступило на счета университетов.

В то же время в большинстве заведений еще продолжаются технические перерасчеты. К примеру, заработную плату за январь, начисленную по состоянию на 28 число, планируют выплатить до конца месяца, а именно до 31 января. Дополнительные суммы, связанные с уточнением окладов, надбавок и доплат, в частности за январь и первую половину февраля, должны быть выплачены во время ближайшей выплаты аванса.

"Спасибо всем, кто поддержал нашу с Русланом Стефанчуком поправку в бюджет 2026 о повышении заработной платы преподавателей вузов", — говорится в заметке Гетманцева.

Повышение зарплат преподавателей: что говорят в МОН

Стоит заметить, что накануне, 23 января, о повышении зарплат преподавателей вузов сообщали в Министерстве образования и науки.

"Учреждения высшего образования, относящиеся к сфере управления МОН, могут уже проводить начисление заработной платы по новым размерам должностных окладов педагогических и научно-педагогических работников", — говорится в сообщении на сайте МОН.

По данным источника, 1 января 2026 года все должностные оклады в бюджетной сфере рассчитываются, исходя из оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки, который сейчас составляет 3 470 гривен. Соответственно, вместе с базовыми окладами автоматически пересматриваются и все доплаты и надбавки, привязанные к их размеру.

Отдельно для педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных заведений предусмотрено повышение должностных окладов с коэффициентом 40%. Впрочем, для тех категорий, у которых ранее уже действовало 10-процентное повышение, фактический рост зарплат в январе составил около 30%.

Вместе с тем в МОН обращают внимание на источники финансирования, поскольку повышение касается прежде всего выплат, осуществляемых за счет государственного или местных бюджетов. Если же оплата труда работника происходит из других источников, в частности из специального фонда, решение об уровне зарплаты заведение принимает самостоятельно, исходя из действующего законодательства и собственных финансовых возможностей.

В то же время правительство подчеркивает, что это лишь один из этапов повышения оплаты труда педагогов. Следующее увеличение зарплат педагогических и научно-педагогических работников запланировано с 1 сентября 2026 года.

Напомним, что еще в октябре 2025 года народные депутаты Даниил Гетманцев и Руслан Стефанчук подали в проект бюджета на 2026 год инициативу, которая предусматривает существенный рост базовых ставок для работников высших учебных заведений. По их словам, основная цель изменений заключается в том, чтобы сделать преподавательский труд достойным, предотвратить отток кадров и укрепить систему украинского высшего образования.

Также Фокус писал, что нардепы передали на ознакомление законопроект №14402, который запрещает работодателям менять условия оплаты труда в одностороннем порядке.