Зарплати викладачів у вишах зросли на 30%: коли і як виплачуватимуть підвищені оклади

З початку 2026 року в Україні стартувало підвищення заробітних плат для викладачів і науково-педагогічних працівників. Кошти на збільшені оклади вже надійшли до закладів освіти, тож університети поступово переходять на виплати за новими умовами.

Про це повідомив на своїй сторінці в Telegram народний депутат Данило Гетьманцев. За його словами, відповідне рішення було ухвалене Верховною Радою та Кабінетом Міністрів, і воно набрало чинності з 1 січня. Відтоді посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зросли в середньому на 30% відповідно до Єдиної тарифної сітки. Як зазначив депутат, уже 28 січня необхідне фінансування надійшло на рахунки університетів.

Водночас у більшості закладів ще тривають технічні перерахунки. До прикладу, заробітну плату за січень, нараховану станом на 28 число, планують виплатити до кінця місяця, а саме до 31 січня. Додаткові суми, пов’язані з уточненням окладів, надбавок і доплат, зокрема за січень і першу половину лютого, мають бути виплачені під час найближчої виплати авансу.

"Дякую всім, хто підтримав нашу з Русланом Стефанчуком поправку до бюджету 2026 про підвищення заробітної плати викладачів вузів", — йдеться в дописі Гетьманцева.

Підвищення зарплат викладачів: що кажуть у МОН

Варто зауважити, що напередодні, 23 січня, про півищення зарплат викладачів вишів повідомляли у Міністерстві освіти і науки.

"Заклади вищої освіти, що належать до сфери управління МОН, можуть уже проводити нарахування заробітної плати за новими розмірами посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників", — йдеться в повідомлення на сайті МОН.

За даними джерела, 1 січня 2026 року всі посадові оклади в бюджетній сфері розраховуються, виходячи з окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, який наразі становить 3 470 гривень. Відповідно, разом із базовими окладами автоматично переглядаються і всі доплати та надбавки, прив’язані до їхнього розміру.

Окремо для педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів передбачене підвищення посадових окладів із коефіцієнтом 40%. Утім, для тих категорій, у яких раніше вже діяло 10-відсоткове підвищення, фактичне зростання зарплат у січні склало близько 30%.

Разом із тим у МОН звертають увагу на джерела фінансування, оскільки підвищення стосується насамперед виплат, що здійснюються за рахунок державного або місцевих бюджетів. Якщо ж оплата праці працівника відбувається з інших джерел, зокрема зі спеціального фонду, рішення щодо рівня зарплати заклад ухвалює самостійно, виходячи з чинного законодавства та власних фінансових можливостей.

Водночас уряд підкреслює, що це лише один з етапів підвищення оплати праці освітян. Наступне збільшення зарплат педагогічних і науково-педагогічних працівників заплановане з 1 вересня 2026 року.

Нагадаємо, що ще у жовтні 2025 року народні депутати Данило Гетманцев і Руслан Стефанчук подали до проєкту бюджету на 2026 рік ініціативу, яка передбачає суттєве зростання базових ставок для працівників закладів вищої освіти. За їхніми словами, основна мета змін полягає в тому, щоб зробити викладацьку працю гідною, запобігти відтоку кадрів і зміцнити систему української вищої освіти.

Також Фокус писав, що нардепи передали на ознайомлення законопроєкт №14402, який забороняє роботодавцям змінювати умови оплати праці в односторонньому порядку.