Национальный банк Украины на 2 февраля снизил официальный курс евро до 51,02 грн. Сколько стоят доллар и злотый — читайте далее в материале.

В Украине февраль начался с укрепления официального курса гривны относительно иностранных валют. 2 февраля стоимость доллара, евро и злотого снизилась. Об этом свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Официальный курс доллара на 2 февраля

После однодневного подорожания доллара, которое произошло 30 января, Нацбанк вернулся к корректировке американской валюты в сторону снижения.

По состоянию на понедельник, 2 февраля, официальный курс доллара в Украине установлен на уровне 42,8113 грн, что на 0,037 грн меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс злотого на 2 февраля

В течение длительного периода на валютном рынке Украины наблюдался постепенный рост курса польского злотого, который привел к нескольким историческим максимумам. За тем, как менялась официальная стоимость злотого можно на графике ниже.

В феврале официальный курс злотого начал снижаться Фото: скриншот

Однако в начале февраля ситуация изменилась. Национальный банк установил официальный курс злотого на уровне 12,1230 грн. Польская валюта подешевела на 0,0668 грн.

Курс валют на 2 февраля: какая официальная стоимость евро

Тенденция по снижению стоимости коснулось и европейской валюты. Нацбанк установил курс евро на уровне 51,0225 грн, что на 0,2198 грн меньше, чем ранее.

Ранее Фокус сообщал, что в феврале на валютный рынок Украины будут влиять как внутренние экономические факторы, так и внешние риски, в частности обострение отношений между США и ЕС. В то же время прогнозируется отсутствие резких курсовых скачков, хотя ситуация будет оставаться нестабильной.