Національний банк України на 2 лютого знизив офіційний курс євро до 51,02 грн. Скільки коштують долар та злотий — читайте далі у матеріалі.

В Україні лютий розпочався зі зміцнення офіційного курсу гривні щодо іноземних валют. 2 лютого вартість долара, євро та злотого знизилася. Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).

Офіційний курс долара на 2 лютого

Після одноденного подорожчання долара, яке відбулося 30 січня, Нацбанк повернувся до корегування американської валюти у бік зниження.

Станом на понеділок, 2 лютого, офіційний курс долара в Україні встановлено на рівні 42,8113 грн, що на 0,037 грн менше порівняно з попереднім банківським днем.

Курс злотого на 2 лютого

Протягом тривалого періоду на валютному ринку України спостерігалося поступове зростання курсу польського злотого, яке призвело до кількох історичних максимумів. За тим, як змінювалась офіційна вартість злотого можна на графіку нижче.

У лютому офіційний курс злотого почав знижуватися Фото: скриншот

Однак на початку лютого ситуація змінилася. Національний банк встановив офіційний курс злотого на рівні 12,1230 грн. Польська валюта подешевшала на 0,0668 грн.

Курс валют на 2 лютого: яка офіційна вартіть євро

Тенденція зі зниження вартості торкнулося і європейської валюти. Нацбанк встановив курс євро на рівні 51,0225 грн, що на 0,2198 грн менше, ніж раніше.

Раніше Фокус повідомляв, що у лютому на валютний ринок України впливатимуть як внутрішні економічні фактори, так і зовнішні ризики, зокрема загострення відносин між США та ЄС. Водночас прогнозується відсутність різких курсових стрибків, хоча ситуація залишатиметься нестабільною.