Из-за непогоды и ситуации со светом: МОН обратилось к областным администрациям относительно работы школ

Из-за сложной ситуации в энергосистеме и ухудшения погодных условий МОН рекомендует регионам самостоятельно корректировать формат обучения в школах — в зависимости от решений местных комиссий по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сообщение МОН Фото: Скриншот

"Рекомендации предоставлены с учетом решения Кабинета Министров Украины от 15 января 2026 года № 39, а также действующих рекомендаций МОН по организации образовательного процесса в условиях возможных масштабных обесточиваний", — сказано в сообщении.

Также в МОН отмечают, что в условиях военного положения образовательный процесс должен быть ориентирован прежде всего на безопасность детей, а также доступность, гибкость и непрерывность обучения.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины продлил каникулы для учеников и студентов украинских учебных заведений до 1 февраля из-за последствий российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.

Также МОН сообщил, что в школах и лицеях всех регионов Украины 12-летняя система образования будет введена с 1 сентября 2027 года. Эта реформа началась в 2018-м — все первоклассники после того года уже учились по новому стандарту.