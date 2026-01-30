Через негоду та ситуацію зі світлом: МОН звернулося до обласних адміністрацій щодо роботи шкіл

Міністерство освіти і науки України у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі та погіршенням погодних умов рекомендує адміністраціям самим визначати формат навчання у школах.

Через складну ситуацію в енергосистемі та погіршення погодних умов МОН рекомендує регіонам самостійно коригувати формат навчання в школах — залежно від рішень місцевих комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Повідомлення МОН Фото: Скріншот

"Рекомендації надано з урахуванням рішення Кабінету Міністрів України від 15 січня 2026 року № 39, а також чинних рекомендацій МОН щодо організації освітнього процесу в умовах можливих масштабних знеструмлень", - сказано у повідомленні.

Також у МОН наголошують, що в умовах воєнного стану освітній процес має бути орієнтований насамперед на безпеку дітей, а також доступність, гнучкість і безперервність навчання.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України подовжив канікули для учнів та студентів українських навчальних закладів до 1 лютого через наслідки російських обстрілів української енергетичної інфраструктури.

Також МОН повідомив, що в школах і ліцеях усіх регіонів України 12-річна система освіти буде запроваджена з 1 вересня 2027 року. Ця реформа почалася у 2018-му — всі першокласники після того року вже вчилися за новим стандартом.