Земельный налог 2026: что означает коэффициент индексации 1,08 и как не переплатить за землю
В 2026 году владельцы земли и бизнес снова столкнутся с перерасчетом земельного налога и арендной платы. Фокус узнал подробности об изменениях.
В этом году ключевым показателем для расчета земельного налога и оплаты за землю остается коэффициент индексации нормативной денежной оценки (НДО) — 1,08. Но юристы предостерегают и отмечают самую большую проблему. И это не сам коэффициент, а ошибки при его применении. Об этом Фокусу рассказал адвокат Игорь Тарасенко во время беседы об особенностях начисления платы за землю в 2026 году.
Коэффициент индексации НДО в 2026 году: что известно
Как сообщила Государственная налоговая служба, коэффициент индексации нормативной денежной оценки земли за 2025 год составляет 1,08. Он применяется ко всем категориям земель и угодий и используется при расчете земельного налога, а также арендной платы за государственные и коммунальные участки.
В то же время этот коэффициент является кумулятивным — то есть умножается вместе с показателями предыдущих лет (например, 2024 года — 1,12; 2023 года — 1,051).
Почему же риск не в цифре 1,08?
По словам адвоката Игоря Тарасенко, плательщики чаще всего ошибаются не в вычислениях, а в базовых вещах: "Путают обновление НДО с индексацией, механически умножают без проверки года оценки или берут данные из старых договоров. В результате суммы в платежках могут быть далеки от реальности".
Как отмечает адвокат Игорь Тарасенко, реальная сумма к уплате возникает на пересечении трех факторов: НДО, ставок местного совета и условий договора аренды. Именно их проверка позволяет избежать лишних расходов
Он отмечает, что индексация — это не автоматическое подорожание земли, а технический инструмент корректировки стоимости с учетом инфляции.
Земельный налог и плата за землю: в чем разница
Хотя эти платежи часто путают, они имеют разные механизмы расчета.
Земельный налог исчисляется по формуле: НДО умножить на ставку, установленную местным советом (в пределах, определенных НКУ).
Арендная плата за государственные и коммунальные земли исчисляется как НДО умноженный на процент, предусмотренный Налоговым кодексом и договором аренды (обычно 3-12%).
Общее для обоих платежей — база в виде НДО с учетом индексации.
На что обратить внимание в 2026 году
Адвокат советует плательщикам действовать по простому алгоритму:
- проверить, какая именно НДО используется и какого года она утверждена;
- убедиться, что для 2026 года применен коэффициент 1,08;
- отдельно проверить земельный налог и арендную плату;
- сопоставить данные НДО, решение местного совета о ставках и условия договора аренды;
- в случае непонятных начислений требовать расчет от налоговой и, при необходимости, обжаловать его.
Напомним, в Украине уплата земельного налога является обязательной для большинства граждан, однако некоторые, например пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи, могут рассчитывать на льготы. Освобождение от налога также предусмотрено для земельных участков в пределах определенных норм или при наличии особых условий, например, в случае временной оккупации или риска загрязнения.