В 2026 году владельцы земли и бизнес снова столкнутся с перерасчетом земельного налога и арендной платы. Фокус узнал подробности об изменениях.

В этом году ключевым показателем для расчета земельного налога и оплаты за землю остается коэффициент индексации нормативной денежной оценки (НДО) — 1,08. Но юристы предостерегают и отмечают самую большую проблему. И это не сам коэффициент, а ошибки при его применении. Об этом Фокусу рассказал адвокат Игорь Тарасенко во время беседы об особенностях начисления платы за землю в 2026 году.

Коэффициент индексации НДО в 2026 году: что известно

Как сообщила Государственная налоговая служба, коэффициент индексации нормативной денежной оценки земли за 2025 год составляет 1,08. Он применяется ко всем категориям земель и угодий и используется при расчете земельного налога, а также арендной платы за государственные и коммунальные участки.

Відео дня

В то же время этот коэффициент является кумулятивным — то есть умножается вместе с показателями предыдущих лет (например, 2024 года — 1,12; 2023 года — 1,051).

Почему же риск не в цифре 1,08?

В этом году ключевым показателем в формировании платежей за землю остается коэффициент индексации нормативной денежной оценки (НДО) — 1,08

По словам адвоката Игоря Тарасенко, плательщики чаще всего ошибаются не в вычислениях, а в базовых вещах: "Путают обновление НДО с индексацией, механически умножают без проверки года оценки или берут данные из старых договоров. В результате суммы в платежках могут быть далеки от реальности".

Как отмечает адвокат Игорь Тарасенко, реальная сумма к уплате возникает на пересечении трех факторов: НДО, ставок местного совета и условий договора аренды. Именно их проверка позволяет избежать лишних расходов

Он отмечает, что индексация — это не автоматическое подорожание земли, а технический инструмент корректировки стоимости с учетом инфляции.

Юрист Игорь Тарасенко, реальная сумма к уплате возникает на пересечении трех факторов: НДО, ставок местного совета и условий договора аренды Фото: Sci Tech Daily

Земельный налог и плата за землю: в чем разница

Хотя эти платежи часто путают, они имеют разные механизмы расчета.

Земельный налог исчисляется по формуле: НДО умножить на ставку, установленную местным советом (в пределах, определенных НКУ).

Арендная плата за государственные и коммунальные земли исчисляется как НДО умноженный на процент, предусмотренный Налоговым кодексом и договором аренды (обычно 3-12%).

Общее для обоих платежей — база в виде НДО с учетом индексации.

Плательщики налога на землю чаще всего ошибаются не в вычислениях, а в базовых вещах Фото: liga.net

На что обратить внимание в 2026 году

Адвокат советует плательщикам действовать по простому алгоритму:

проверить, какая именно НДО используется и какого года она утверждена;

убедиться, что для 2026 года применен коэффициент 1,08;

отдельно проверить земельный налог и арендную плату;

сопоставить данные НДО, решение местного совета о ставках и условия договора аренды;

в случае непонятных начислений требовать расчет от налоговой и, при необходимости, обжаловать его.

Напомним, в Украине уплата земельного налога является обязательной для большинства граждан, однако некоторые, например пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи, могут рассчитывать на льготы. Освобождение от налога также предусмотрено для земельных участков в пределах определенных норм или при наличии особых условий, например, в случае временной оккупации или риска загрязнения.