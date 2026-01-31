2026 року власники землі та бізнес знову зіткнуться з перерахунком земельного податку й орендної плати. Фокус дізнався подробиці про зміни.

Цьогоріч ключовим показником для розрахунку земельного податку та оплати за землю залишається коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки (НГО) — 1,08. Але юристи застерігають і наголошують на найбільшійа проблемі. І це не сам коефіцієнт, а помилки при його застосуванні. Про це Фокусу розповів адвокат Ігор Тарасенко під час бесіди про особливості нарахування плати за землю у 2026 році.

Коефіцієнт індексації НГО у 2026 році: що відомо

Як повідомила Державна податкова служба, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки землі за 2025 рік становить 1,08. Він застосовується до всіх категорій земель та угідь і використовується при розрахунку земельного податку, а також орендної плати за державні та комунальні ділянки.

Водночас цей коефіцієнт є кумулятивним — тобто множиться разом із показниками попередніх років (наприклад, 2024 року — 1,12; 2023 року — 1,051).

Чому ж ризик не в цифрі 1,08?

За словами адвоката Ігоря Тарасенка, платники найчастіше помиляються не в обчисленнях, а в базових речах: "Плутають оновлення НГО з індексацією, механічно множать без перевірки року оцінки або беруть дані зі старих договорів. У результаті суми в платіжках можуть бути далекими від реальності".

Як зазначає адвокат Ігор Тарасенко, реальна сума до сплати виникає на перетині трьох чинників: НГО, ставок місцевої ради та умов договору оренди. Саме їхня перевірка дозволяє уникнути зайвих витрат

Він наголошує, що індексація — це не автоматичне подорожчання землі, а технічний інструмент коригування вартості з урахуванням інфляції.

Земельний податок і плата за землю: у чому різниця

Хоча ці платежі часто плутають, вони мають різні механізми розрахунку.

Земельний податок обчислюється за формулою: НГО помножити на ставку, встановлену місцевою радою (у межах, визначених ПКУ).

Орендна плата за державні та комунальні землі обчислюється як НГО помножений на відсоток, передбачений Податковим кодексом та договором оренди (зазвичай 3-12%).

Спільне для обох платежів — база у вигляді НГО з урахуванням індексації.

На що звернути увагу 2026 року

Адвокат радить платникам діяти за простим алгоритмом:

перевірити, яка саме НГО використовується і якого року вона затверджена;

переконатися, що для 2026 року застосовано коефіцієнт 1,08;

окремо перевірити земельний податок і орендну плату;

зіставити дані НГО, рішення місцевої ради про ставки та умови договору оренди;

у разі незрозумілих нарахувань вимагати розрахунок від податкової та, за потреби, оскаржувати його.

Нагадаємо, в Україні сплата земельного податку є обов'язковою для більшості громадян, проте дехто, наприклад пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї, можуть розраховувати на пільги. Звільнення від податку також передбачено для земельних ділянок у межах певних норм або за наявності особливих умов, наприклад, у разі тимчасової окупації чи ризику забруднення.