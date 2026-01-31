Графики отключения света на 31 января: некоторые регионы без электроэнергии по 15 часов

31 января в Днепропетровской, Одесской и Киевской области будут применяться графики стабилизационных отключений электроэнергии. Однако часы без света для жителей всех трех регионов могут меняться.

Если же по графику в Киеве свет должен быть, но на самом деле он отсутствует, то чаще всего — это означает аварию в самом доме, пояснили в ДТЭК.

"В таком случае обращайтесь к вашему ОСМД или ЖЭКу. После проверки они сами передадут заявку энергетикам", — отметили в компании.

Сами графики для столицы уже можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Графики отключений света в Киевской области на 31 января

Графики отключений света на 31 января для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Днепропетровской области на 31 января

Графики отключений света на 31 января для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 31 января для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света в Одесской области на 31 января

Графики отключений света на 31 января для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 31 января для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Напомним, 30 января Владимир Зеленский рассказал, сколько должно длиться "энергетическое перемирие".

Фокус также писал о том, что во Львове супермаркетам и аптекам рекомендуют подготовить двухнедельный запас товаров.