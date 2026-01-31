Графики отключения света на 31 января: некоторые регионы без электроэнергии по 15 часов
31 января в Днепропетровской, Одесской и Киевской области будут применяться графики стабилизационных отключений электроэнергии. Однако часы без света для жителей всех трех регионов могут меняться.
Если же по графику в Киеве свет должен быть, но на самом деле он отсутствует, то чаще всего — это означает аварию в самом доме, пояснили в ДТЭК.
"В таком случае обращайтесь к вашему ОСМД или ЖЭКу. После проверки они сами передадут заявку энергетикам", — отметили в компании.
Сами графики для столицы уже можно посмотреть в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".
Графики отключений света в Киевской области на 31 января
Графики отключений света в Днепропетровской области на 31 января
Графики отключений света в Одесской области на 31 января
