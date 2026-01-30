У Львові супермаркетам та аптекам рекомендують підготувати двотижневий запас товарів

У Львові було ухвалене рішення щодо підготовки супермаркетів та аптек міста до можливих надзвичайних ситуацій. Зокрема, їм рекомендували мати двотижневий запас товарів першої потреби та резервне живлення.

Директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Інна Свистун наголосила, що супермаркети та аптеки мають бути забезпечені резервним живленням, аби працювати без перебоїв. Про це повідомили на сайті Львівської міськради.

На виконкомі наголосили, що супермаркети та аптеки повинні мати автономне живлення, логістику для забезпечення пального щонайменше на два тижні. Також йдеться про необхідність мати достатні обсяги товарів першої потреби — хлібу, води, засобів гігієни, дитячого харчування.

Ще одна рекомендація — дати людям можливість розраховуватися готівкою в супермаркетах та аптеках.

"Ми не знаємо, якою буде ситуація, але просимо бізнес заздалегідь підготувати внутрішню логістику і бути готовими діяти разом у разі надзвичайних ситуацій", — заявила Інна Свистун.

Натомість перший заступник міського голови Андрій Москаленко наголосив, що після ухвалення рішення його мають довести до всіх інституцій Львівської міської ради.

Наразі міські служби Львова працюють в посиленому режимі. Були організовані чергування служб комунального господарства та інших служб.

"Важливо, щоб підприємства і торгівельні мережі могли працювати навіть у складних умовах. Ми готуємося до різних сценаріїв і маємо бути готові до будь-яких викликів", — наголосив Москаленко.

29 січня міський голова Львова Андрій Садовий оголосив про запуск режиму підготовки до надзвичайної ситуації у місті. Зокрема, він закликав мешканців здійснити кілька кроків для підготовки до можливого масованого удару.

У цей же день американський президент Дональд Трамп оголосив, що Володимир Путін прийняв його прохання не атакувати українські міста впродовж тижня.

Однак згодом речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що РФ погодилася на енергетичне перемир'я до 1 лютого, коли запланований пік морозів в Україні.