Графіки відключення світла на 31 січня: деякі регіони без електроенергії по 15 годин

31 січня у Дніпропетровській, Одеській та Київській області будуть застосовуватись графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Проте години без світла для мешканців усіх трьох регіонів можуть змінюватись.

Якщо ж за графіком у Києві світло має бути, але насправді воно відсутнє, то найчастіше — це означає аварію у самому будинку, пояснили у ДТЕК.

"У такому випадку звертайтесь до вашого ОСББ або ЖЕКу. Після перевірки вони самі передадуть заявку енергетикам", — зазначили в компанії.

Самі графіки для столиці вже можна переглянути у чат-боті, на сайті. або в додатку "Київ Цифровий".

Графіки відключень світла у Київській області на 31 січня

Графіки відключень світла на 31 січня для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 31 січня

Графіки відключень світла на 31 січня для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 31 січня для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 31 січня

Графіки відключень світла на 31 січня для 1–3 черг в Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 31 січня для 4–6 черг в Одеській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 30 січня Володимир Зеленський розповів, скільки має тривати "енергетичне перемир'я".

Фокус також писав про те, що у Львові супермаркетам та аптекам рекомендують підготувати двотижневий запас товарів.