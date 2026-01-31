Графіки відключення світла на 31 січня: деякі регіони без електроенергії по 15 годин
31 січня у Дніпропетровській, Одеській та Київській області будуть застосовуватись графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Проте години без світла для мешканців усіх трьох регіонів можуть змінюватись.
Якщо ж за графіком у Києві світло має бути, але насправді воно відсутнє, то найчастіше — це означає аварію у самому будинку, пояснили у ДТЕК.
"У такому випадку звертайтесь до вашого ОСББ або ЖЕКу. Після перевірки вони самі передадуть заявку енергетикам", — зазначили в компанії.
Самі графіки для столиці вже можна переглянути у чат-боті, на сайті. або в додатку "Київ Цифровий".
Графіки відключень світла у Київській області на 31 січня
Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 31 січня
Графіки відключень світла в Одеській області на 31 січня
