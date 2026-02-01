Графики отключения на 2 февраля: в каких областях и городах дольше всего не будет света (фото)

Компания ДТЭК и ряд облэнерго сообщили о введении графиков почасовых отключений света на 2 февраля. Бытовые потребители из определенных подгрупп будут сидеть без света более 16 часов в течение грядущих суток.

В ДТЭК указали, что после полуночи в Киеве возвращаются временные графики отключения света. Сейчас потребителей просят проверить можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. С полуночи столица возвращается к временным графикам", — указали энергетики.

На момент публикации материала ДТЭК не публиковал графики для Киевской области. Фокус напоминает, что сейчас в части столичного региона и области местами введены экстренные графики отключений.

Графики отключения света в Днепропетровской области

В Днепропетровской области введены графики почасовых отключений на 2 февраля. Энергетики указывают, что сейчас продолжительность отключений будет составлять от 14,5 до 17,5 часов в течение следующих суток.

Графики отключений света для Днепропетровской области на 2 февраля Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Одесской области

В Одесской области также будут применены графики стабилизационных отключений на 2 февраля. Энергетики сообщат, что продолжительность отключения для разных очередей будет колебаться от 14,5 до 16,5 часов в сутки.

"Графики действуют только там, где позволяет состояние сети. Одновременно в области большое количество аварий из-за непогоды. Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области - продолжаются экстренные отключения", — заявили в ДТЭК.

Графики отключений света в Одесской области на 2 февраля Фото: ДТЭК

Графики отключений света для других регионов Украины

В Полтавской области будут применять графики почасовых отключений на 2 февраля. Местные энергетики сообщают, что продолжительность отсутствия света в очереди будет составлять от 16 до 17,5 часов в следующие сутки.

Графики отключений света в Полтавской области на 2 февраля Фото: Суспільне

В Житомирской области энергетики сообщают о применении почасовых отключений света на 2 февраля. Средняя продолжительность отключения будет составлять от 14 до 16 часов в сутки, сообщают местные энергетики.

Графики отключений света в Житомирской области на 2 февраля Фото: Cуспільне Житомир

В Кировоградской области энергетики сообщили, что также будут применять графики почасовых отключений. Средняя продолжительность отключения будет составлять от 14 до 15 часов часов в соответствии с очередью.

Графики отключений света в Кировоградской области на 2 февраля Фото: Суспільне

В Львовской области местные энергетики обнародовали новые графики отключения света на 2 февраля. Продолжительность пребывания без света для бытовых потребителей составит от 3 до 7 часов в зависимости от очереди.

Графики отключений света во Львовской области на 2 февраля Фото: Суспільне

Ранее Фокус сообщал, что названа реальная причина блэкаута 31 января. Аварийная ситуация, которая возникла в субботу в энергосистеме Украины, не была вызвана вмешательством киберпреступников.

Впоследствии стало известно о возвращении тепла в тысячи домов Киева. По словам Виталия Кличко, без теплоснабжения в городе остались еще 1000 многоэтажек.