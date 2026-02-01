Графіки відключення на 2 лютого: в яких областях і містах найдовше не буде світла (фото)

Компанія ДТЕК і низка обленерго повідомили про запровадження графіків погодинних відключень світла на 2 лютого. Побутові споживачі з певних підгруп сидітимуть без світла понад 16 годин протягом прийдешньої доби.

У ДТЕК вказали, що після півночі у Києві повертаються тимчасові графіки відклбчень світла. Наразі споживачів просять перевірити можна в чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків", — вказали енергетики.

На момент публікації матеріалу ДТЕК не публікував графіки для Київської області. Фокус нагадує, що нині в частині столичного регіону та області місцями запроваджені екстренні графіки відключень.

Графіки відключення світла в Дніпропетровській області

В Дніпропетровській області запроваджені графіки погодинних відключень на 2 лютого. Енергетики вказують, що наразі тривалість відключень буде складати від 14,5 до 17,5 годин протягом наступної доби.

Відео дня

Графіки відключень світла для Дніпропетровської області на 2 лютого Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для Дніпропетровської області на 2 лютого Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла в Одеській області

В Одеській області також будуть застосовано графіки стабілізаційних відключень на 2 лютого. Енергетики повідомлять, що тривалість відключення для різних черг коливатиметься від 14,5 до 16,5 годин на добу.

"Графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі. Одночасно в області велика кількість аварій через негоду. Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення", — заявили в ДТЕК.

Графіки відключень світла в Одеській області на 2 лютого Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Одеській області на 2 лютого Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла для інших регіонів України

У Полтавській області застосовуватимуть графіки погодинних відключень на 2 лютого. Місцеві енергетики повідомляють, що тривалість відсутності світла в черзі складатиме від 16 до 17,5 годин на наступну добу.

Графіки відключень світла в Полтавській області на 2 лютого Фото: Суспільне

У Житомирській області енергетики повідомляють про застосування погодинних відключень світла на 2 лютого. Середня тривалість відключення складатиме від 14 до 16 годин на добу, повідомляють місцеві енергетики.

Графіки відключень світла в Житомирській області на 2 лютого Фото: Cуспільне Житомир

У Кіровоградській області енергетики повідомили, що також будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Середня тривалість відключення складатиме від 14 до 15 годин годин відповідно до черги.

Графіки відключень світла в Кіровоградській області на 2 лютого Фото: Суспільне

У Львіській області місцеві енергетики оприлюднили нові графіки відключення світла на 2 лютого. Наразі прогнозується, що тривалість перебування без світла для побутових споживачів складатиме від 3 до 7 годин у залежності від черги.

Графіки відключень світла в Львівській області на 2 лютого Фото: Суспільне

Раніше Фокус повідомляв, що названо реальну причину блекауту 31 січня. Аварійна ситуація, яка виникла у суботу в енергосистемі України, не була спричинена втручанням кіберзлочинців.

Згодом стало відомо про повернення тепла в тисячі будинків Києва. За словами Віталія Кличка, без теплопостачання у місті залишилися ще 1000 багатоповерхівок.