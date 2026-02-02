На 3 февраля Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне почти 43 грн, одновременно снизил официальную стоимость злотого и евро.

В Украине снова меняется ситуация на валютном рынке: после нескольких недель снижения курс доллара начал расти, тогда как евро и курс злотый продолжают дешеветь. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), который установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на 3 февраля.

Курс доллара от НБУ на 3 февраля

После постепенного укрепления гривны в конце января ситуация на валютном рынке изменилась. Начиная с 30 января курс доллар начал расти. Хотя 2 февраля было зафиксировано кратковременное снижение, уже на 3 февраля тенденция возобновилась.

Так, официальный курс доллара в Украине установлен на уровне 42,9697 грн, что на 0,1584 грн больше, чем в предыдущий банковский день. В то же время, обратите внимание, что курс доллара в банках и обменниках может отличаться от официального.

Официальный курс евро на 3 февраля

Европейская валюта начала февраль со снижения. НБУ снизил официальный курс валют для евро до 50,9062 грн, что на 0,1163 грн меньше, чем ранее.

Важно

Стоит отметить, что еще 30 января курс евро на официальном уровне достигал 51,2423 грн, что стало историческим максимумом.

Какой курс злотого установил НБУ

Похожую динамику демонстрирует и польская валюта. Курс валют на 3 февраля свидетельствует об определенном удешевлении злотого.

На вторник официальный курс злотого установлен на уровне 12,0735 грн, что на 0,0495 грн меньше, чем в предыдущий банковский день.

Ранее Фокус сообщал, что в феврале на валютном рынке Украины ожидаются умеренные колебания курса валют. По оценке директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, в первой декаде месяца ситуация будет оставаться в формате управляемой стабильности, а ключевые факторы влияния на курс будут иметь больше сдерживающий, чем дестабилизирующий эффект.