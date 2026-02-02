На 3 лютого Національний банк України встановив курс долара на рівні майже 43 грн, водночас знизив офіційну вартість злотого та євро.

В Україні знову змінюється ситуація на валютному ринку: після кількох тижнів зниження курс долара почав зростати, тоді як євро та курс злотий продовжують дешевшати. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), який встановив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 3 лютого.

Курс долара від НБУ на 3 лютого

Після поступового зміцнення гривні наприкінці січня ситуація на валютному ринку змінилася. Починаючи з 30 січня курс долар почав зростати. Хоча 2 лютого було зафіксовано короткочасне зниження, вже на 3 лютого тенденція відновилася.

Так, офіційний курс долара в Україні встановлено на рівні 42,9697 грн, що на 0,1584 грн більше, ніж у попередній банківський день. Водночас, зверніть увагу, що курс долара в банках та обмінниках може відрізнятися від офіційного.

Офіційний курс євро на 3 лютого

Європейська валюта почала лютий зі зниження. НБУ знизив офіційний курс валют для євро до 50,9062 грн, що на 0,1163 грн менше, ніж раніше.

Варто зазначити, що ще 30 січня курс євро на офіційному рівні сягав 51,2423 грн, що стало історичним максимумом.

Який курс злотого встановив НБУ

Схожу динаміку демонструє і польська валюта. Курс валют на 3 лютого свідчить про певне здешевлення злотого.

На вівторок офіційний курс злотого встановлено на рівні 12,0735 грн, що на 0,0495 грн менше, ніж у попередній банківський день.

Раніше Фокус повідомляв, що у лютому на валютному ринку України очікуються помірні коливання курсу валют. За оцінкою директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, у першій декаді місяця ситуація залишатиметься у форматі керованої стабільності, а ключові фактори впливу на курс матимуть більше стримувальний, ніж дестабілізуючий ефект.