Графики отключения на 3 февраля: у кого не будет света более 15 часов
В Украине в течение 3 февраля будут действовать графики отключения света. В то же время в Киеве в дальнейшем действуют временные графики вместо стабилизационных.
3 февраля временные графики начнут действовать и в Деснянском районе Киева. Правда, их действие начнется с 7 утра. Об этом сообщили в ДТЭК.
Там отметили, что коммунальщикам удалось восстановить центральное теплоснабжение для части жителей Троещины.
Как узнать графики отключения света в Киеве
В столице 3 февраля в дальнейшем будут действовать временные графики отключений электроэнергии вместо стабилизационных.
Вместо привычных 12 подгрупп город разделен на 60 групп. В ДТЭК объясняли, что для каждого дома будет действовать свой график.
Кроме того, графики будут неравномерными в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.
Графики на завтра можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут. Также они доступны в приложении "Киев Цифровой".
Какие графики отключения света будут действовать на Киевщине
В Киевской области утром 2 февраля применяли аварийные отключения, которые были отменены в течение дня. В то же время 3 февраля света не будет более 12 часов для всех групп.
Графики отключения света на Днепропетровщине
На 3 февраля на Днепропетровщине будут применять жесткие графики отключения света. В среднем электроэнергия будет отсутствовать более 15 часов для подгрупп.
Графики отключения света в Одесской области
В Одесской области к графикам отключения смогли вернуться только в части региона. В Одессе, частично в Одесском районе и в некоторых районных центрах Одесской области продолжаются экстренные отключения. Однако там, где позволяет состояние сети, есть возможность применить стабилизационные графики.
Одновременно в области большое количество аварий из-за непогоды, предупредили в ДТЭК.
Свет для групп будет отсутствовать примерно 16 часов в сутки.
Графики отключений в других регионах
Другие регионы, где не работает ДТЭК, имеют облэнерго. Графики там можно найти на сайте вашего облэнерго.
Напомним, ранее мониторы сообщили, что российские оккупанты могут осуществить массированную ракетно-пушечную атаку по Украине уже в ночь на 3 января. Целью врага, предположительно, должна стать энергосистема Украины.
Эту атаку прогнозировали и ранее. Мониторы предполагают, что атака может быть проведена в два этапа: удары будут нанесены в разные дни. Первым этапом будет нанесение удара по столице, который, по мнению врага, должен стать решающим для энерго- и теплоснабжения Киева. Вторым этапом станет атака по крупным энергетическим и газовым объектам на западе Украины.