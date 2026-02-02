Графіки відключення на 3 лютого: у кого не буде світла понад 15 годин

В Україні впродовж 3 лютого діятимуть графіки відключення світла. Водночас у Києві надалі діють тимчасові графіки замість стабілізаційних.

3 лютого тимчасові графіки почнуть діяти й в Деснянському районі Києва. Щоправда, їхня дія почнеться з 7 ранку. Про це повідомили в ДТЕК.

Там наголосили, що комунальникам вдалося відновити центральне теплопостачання для частини жителів Троєщини.

Як дізнатися графіки відключення світла у Києві

У столиці 3 лютого надалі діятимуть тимчасові графіки відключень електроенергії замість стабілізаційних.

Замість звичних 12 підгруп місто розділене на 60 груп. У ДТЕК пояснювали, що для кожного будинку діятиме свій графік.

Крім того, графіки будуть нерівномірними в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми.

Графіки на завтра можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин. Також вони доступні в додатку "Київ Цифровий".

Які графіки відключення світла діятимуть на Київщині

У Київській області вранці 2 лютого застосовували аварійні відключення, які були скасовані впродовж дня. Водночас 3 лютого світла не буде понад 12 годин для всіх груп.

Графіки відключення Київщина 3 лютого Фото: ДТЭК

Графіки відключення світла на Дніпропетровщині

На 3 лютого на Дніпропетровщині застосовуватимуть жорсткі графіки відключення світла. У середньому електроенергія буде відсутня понад 15 годин для підгруп.

Графіки відключення Дніпропетровщина 3 лютого Фото: ДТЭК

Графіки відключення світла на Одещині

На Одещині до графіків відключення змогли повернутися лише в частині регіону. В Одесі, частково в Одеському районі й у деяких районних центрах Одещини надалі тривають екстрені відключення. Однак там, де дозволяє стан мережі, є змога застосувати стабілізаційні графіки.

Фото: ДТЭК

Одночасно в області велика кількість аварій через негоду, попередили в ДТЕК.

Світло для груп буде відсутнє приблизно 16 годин на добу.

Графіки відключень в інших регіонах

Інші регіони, де не працює ДТЕК, мають обленерго. Графіки там можна знайти на сайті вашого обленерго.

Нагадаємо, раніше монітори повідомили, що російські окупанти можуть здійснити масовану ракетно-дронову атаку по Україні вже в ніч на 3 січня. Ціллю ворога, імовірно, має стати енергосистема України.

Цю атаку прогнозували й раніше. Монітори припускають, що атака може бути проведена у два етапи: ударів буде завдано у різні дні. Першим етапом буде завдання удару по столиці, який, на думку ворога, має стати вирішальним для енерго- та теплопостачання Києва. Другим етапом стане атака по великих енергетичних та газових обʼєктах на заході України.