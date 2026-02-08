Как одна Южноукраинская АЭС: украинцы купили зарядных станций на рекордную мощность (фото)

В конце января общая мощность приобретенных украинцами резервных источников питания для домашних и бизнес-потребностей превысила отметку в 1,6 ГВт. По словам экспертов, именно столько способен выработать один реактор АЭС.

Соучредитель Drone UA Валерий Яковенко указывает, что общая мощность всех приборов составляет 3 ГВт, что равно мощности целой Южноукраинской АЭС. Об этом сообщает Delo.ua.

Специалист указывает, что столица Украины во время сильных морозов в -10-15 °C потребляет около 2 ГВт. Это на целый гигаватт меньше, чем потенциальный общий объем мощностей станций для домашнего и бизнес-потребления.

"В периоды между пиками спроса наиболее популярными остаются системы с емкостью 256-1000 Вт-ч, ориентированные на пользовательский сегмент и домохозяйства. Во время блэкаутов спрос растет на более мощные решения 1000-2000 Вт-ч, которые позволяют обеспечить резервное питание для дома", — подчеркивает г-н Яковенко.

Специалист добавляет, что самым популярным среди бизнеса является показатель до 90 кВт-ч, где комбинируют зарядные станции и собственные источники энергии. В то же время больше всего альтернативами пользуются критические сектора, такие как IT-технологии, а меньше всего — в частном пользовании.

Господин Яковенко указывает, что сейчас ценовая политика на зарядные источники остается неизменной, но на фоне постоянных атак РФ появилось "немало спекулянтов". То есть, появление новой продукции почти сразу выкупается и продается с определенной наценкой.

Эксперт указывает, что наибольшим спросом на EcoFlow пользуются станции ценой в 20-30 тыс. грн. На периоды повышенного спроса они возрастают до отметки 50-80 тыс. грн, а причиной тому является рост количества станций большей мощности.

Впоследствии стало известно мнение эксперта о регулировании цены на электричество с EcoFlow и павербанков. Станислав Игнатьев считает, что правительство должно ввести ценовую политику на электроэнергию из энергетических носителей.