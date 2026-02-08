Як одна Південноукраїнська АЕС: українці купили зарядних станцій на рекордну потужність (фото)

Наприкінці січня загальна потужність придбаних українцями резервних джерел живлення для домашніх і бізнес-потреб перевищила позначку в 1,6 ГВт. За словами експертів, саме стільки здатен виробити один реактор АЕС.

Співзасновник Drone UA Валерій Яковенко вказує, що загальна потужність всіх приладів складає 3 ГВт, що дорівнює потужності цілої Південноукраїнської АЕС. Про це повідомляє Delo.ua.

Фахівець вказує, що столиця України під час сильних морозів у -10-15 °C споживає близько 2 ГВт. Це на цілий гігават менше, ніж потенційний загальний об'єм потужностей станцій для домашнього та бізнес-споживання.

"У періоди між піками попиту найбільш популярними залишаються системи з ємністю 256–1000 Вт·год, орієнтовані на користувацький сегмент і домогосподарства. Під час блекаутів попит зростає на більш потужні рішення 1000–2000 Вт·год, які дозволяють забезпечити резервне живлення для дому", — підкреслює пан Яковенко.

Фахівець додає, що найпопулярнішим серед бізнесу є показник до 90 кВт·год, де комбінують зарядні станції та власні джерела енергії. Водночас найбільше альтернативами користуються критичні сектори, як-то IT-технології, а найменше — в приватному користуванні.

Пан Яковенко вказує, що наразі цінова політика на зарядні джерела лишається незмінною, але на тлі постійних атак РФ з'явилося "чимало спекулянтів". Тобто, поява нової продукції майже одразу викупається та продаєтсья з певною націнкою.

Експерт вказує, що найбільший попит на EcoFlow мають станції ціною в 20–30 тис. грн. На періоди підвищеного попиту вони зростають до позначки 50–80 тис. грн, а причиною тому є зростання кількості станцій більшої потужності.

