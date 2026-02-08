"Серьезный вызов": система связи в Украине начала сыпаться, — нардеп Федиенко (фото)

Народный депутат Украины Александр Федиенко говорит, что из-за последствий обстрелов РФ система связи в стране столкнулась с серьезными проблемами. Он указывает, что первыми это почувствовали операторы мобильной связи.

По словам члена парламентского комитета по вопросам кибербезопасности и правительственной связи, не все представители этой отрасли "готовились к апокалипсу". Об этом политик написал в своем Facebook.

По словам Федиенко, первыми "посыпались" мобильные операторы: в селах и малых городах связь исчезает полностью. Из-за длительных отключений электроэнергии начали отказывать и фиксированные сети старых операторов, ведь аккумуляторы просто не выдерживают.

"Именно здесь начинается то, к чему система не была готова. Я бы даже сказал, что не готовилась! Деньги вкладывались куда угодно (искались схемы как вывести бабло), но в устойчивость сетей не вкладывалось", — отмечает нардеп.

Відео дня

Нардеп Федиенко о кризисе в системе связи на фоне отключений света Фото: Facebook

По мнению Федиенко, из-за этого абоненты массово переходят к малым и средним провайдерам, которых государство ранее пыталось "додавить" налогами. Такие действия политик фактически называет "диверсией против общества".

"Но самое интересное начинается дальше. Давайте проанализируем к чему приводит монополизация тепла и энергетики? По факту мы видим коллапс. И мы уже видим эти последствия", — подчеркивает нардеп.

Политик констатирует, что операторам стоит готовиться к сценарию полного отсутствия электроэнергии. По его мнению, в таких условиях наиболее жизнеспособными являются PoN-сети, которые менее зависимы от питания и крупных штатов.

Нардеп Федиенко о кризисе в системе связи на фоне отключений света Фото: Facebook

Федиенко резюмирует, что стоит инвестировать не в громкие зарубежные бренды, а в "средний и малый бизнес", который является основой стабильности в условиях войны и системных кризисов.

Ранее Фокус рассказывал, как можно улучшить качество мобильного интернета во время блэкаутов. Есть несколько действенных советов, которые помогут в этом случае.

Впоследствии стало известно, что в 9 областях инфраструктура связи отключена от электроснабжения. А в некоторых регионах один из топ операторов оказался в полном блэкауте.