"Серйозний виклик": система звязку в Україні почала сипатися, — нардеп Федієнко (фото)

Народний депутат України Олександр Федієнко каже, що через наслідки обстрілів РФ система зв'язку в країні зіткнулася з серйозними проблемами. Він вказує, що першими це відчули оператори мобільного зв'язку.

За словами члена парламентського комітету з питань кібербезпеки та урядового зв'язку, не всі представники цієї галузі "готувались до апокаліпсу". Про це політик написав у своєму Facebook.

За словами Федієнка, першими "посипалися" мобільні оператори: у селах і малих містах зв’язок зникає повністю. Через тривалі відключення електроенергії почали відмовляти й фіксовані мережі старих операторів, адже акумулятори просто не витримують.

"Саме тут починається те, до чого система не була готова. Я б навіть сказав, що не готувалась! Гроші вкладались куди завгодно (шукались схеми як вивести бабло), але в стійкість мереж не вкладалось", — відзначає нардеп.

Відео дня

Нардеп Федієнко про кризу в системі зв'язку на тлі відключень світла Фото: Facebook

На думку Федієнка, через це абоненти масово переходять до малих і середніх провайдерів, яких держава раніше намагалася "додавити" податками. Такі дії політик фактично називає "диверсією проти суспільства".

"Але найцікавіше починається далі. Давайте проаналізуємо до чого призводить монополізація тепла та енергетики? По факту ми бачимо колапс. І ми вже бачимо ці наслідки", — підкреслює нардеп.

Політик констатує, що операторам варто готуватися до сценарію повної відсутності електроенергії. На його думку, в таких умовах найбільш життєздатними є PoN-мережі, які менш залежні від живлення та великих штатів.

Нардеп Федієнко про кризу в системі зв'язку на тлі відключень світла Фото: Facebook

Федієнко резюмує, що варто інвестувати не в гучні закордонні бренди, а в "середній і малий бізнес", який є основою стабільності в умовах війни та системних криз.

Раніше Фокус розповідав, як можна покращити якість мобільного інтернету під час блекаутів. Є кілька дієвих порад, які допоможуть у цьому випадку.

Згодом стало відомо, що в 9 областях інфраструктура зв'язку відключена від електропостачання. А в деяких регіонах один з топ операторів опинився у повному блекауті.