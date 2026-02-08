Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Экономика Российско-украинская война Веерные отключения после обстрелов РФ Удары ВС РФ по энергообъектам Украины Графики отключения света в Украине

Графики на 9 февраля: ДТЭК определил, сколько без света будут сидеть жители Киевской области

графики ДТЭК 9 февраля Киевская область
Город во время отключения света (иллюстративное фото) | Фото: Відкриті джерела

9 февраля в Украине в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а в некоторых областях — продолжат применяться аварийные обесточивания.

Причина введения ограничений — последствия российских ракетно-дронных атак на энергосистему, пояснили в "Укрэнерго".

В то же время компания ДТЭК смогла обнародовать графики отключений света только для жителей Киевской области, поскольку энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в регионе.

В самом Киеве удалось вернуться к временным графикам.

"Энергетикам снова удалось сделать невозможное. Несмотря на колоссальный дефицит электричества, мы возвращаемся к временным графикам в столице", — отметили в ДТЭК.

Там также подчеркнули, что киевляне могут просмотреть графики в чат-боте, на сайте или в Киев Цифровом.

Відео дня

Графики отключений света в Киевской области на 9 февраля

Графики отключений света на 9 февраля для 1-3 очередей в Киевской области
Графики отключений света на 9 февраля для 1-3 очередей в Киевской области
Фото: ДТЭК
Графики отключений света на 9 февраля для 4-6 очередей в Киевской области
Графики отключений света на 9 февраля для 4-6 очередей в Киевской области
Фото: ДТЭК

Напомним, 8 февраля Денис Шмыгаль заявил, что света в Киеве будет больше, поскольку в столице будут запущены дополнительные 9 МВт мощности.

Фокус также писал о том, что из-за последствий обстрелов РФ система связи в стране столкнулась с серьезными проблемами.