Графіки на 9 лютого: ДТЕК визначив, скільки без світла сидітимуть мешканці Київщини

9 лютого в Україні протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії, а в деяких областях — продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення.

Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему, пояснили в "Укренерго".

Водночас компанія ДТЕК змогла оприлюднити графіки відключень світла лише для мешканців Київської області, оскільки енергетикам вдалось стабілізувати ситуацію в регіоні.

У самому Києві вдалось повернутись до тимчасових графіків.

"Енергетикам знову вдалося зробити неможливе. Попри колосальний дефіцит електрики, ми повертаємось до тимчасових графіків в столиці", — зазначили в ДТЕК.

Там також підкреслили, що кияни можуть переглянути графіки в чат-боті, на сайті або в Київ Цифровому.

Графіки відключень світла у Київській області на 9 лютого

Графіки відключень світла на 9 лютого для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 9 лютого для 4–6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, 8 лютого Денис Шмигаль заявив, що світла в Києві буде більше, оскільки у столиці буде запущено додаткові 9 МВт потужності.

Фокус також писав про те, що через наслідки обстрілів РФ система зв'язку в країні зіткнулася з серйозними проблемами.