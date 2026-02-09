Кто был без отопления — не будет за это платить: Зеленский анонсировал поддержку украинцев

Президент Украины сообщил, что сейчас энергетика — это главная задача на сегодняшний день. И он согласовал с премьером Юлией Свириденко новые программы поддержки граждан и территориальных общин, которые помогут в условиях дефицита электроэнергии.

"Правительство сделает более доступными закупки нового оборудования для многоквартирных домов, чтобы ОСМД могли покупать больше генераторов и другой техники, которая так нужна в условиях дефицита электричества. Чиновники расширят и программу поддержки владельцев частных домов для автономного питания. Это две фактически новые программы, и в ближайшее время чиновники должны представить все детали программ обществу", — сообщил президент Украины.

По словам Зеленского, он также заслушал отчеты по уже имеющимся программам: активно поступают заявки от ФЛП на выплаты, которые помогают содержать и ремонтировать генераторы. Уже почти 20 тысяч таких заявок. Программа кредитов под ноль процентов на покупку генераторов вышла уже на полмиллиарда гривен.

"Сегодня же поручил дополнительно увеличить программу "Пакетов тепла", чтобы 40 тысяч пакетов было на неделе. И дальше программа будет работать", — сообщил Зеленский.

Он отметил, что поручил сегодня Правительству Украины и премьер-министру подготовить решение, которое обеспечит справедливость для всех людей, которые были без отопления в эти месяцы: "Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления — не должно быть и счетов. Это не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет. Без бюрократии. Это должно заработать", — сказал Зеленский.

Также он отметил специалистов "Укрзализныци", которые работают несмотря на постоянные удары россиян, и спасателей ГСЧС, которые ежедневно работают на объектах энергетики, на тушении пожаров и ежедневно помогают людям и общинам пройти это сложное время.

Что касается работы переговорной группы, то сейчас она работает по тем документам, по тем предложениям, которые могут дать результат на следующих встречах.

"Мир нужен. Надежные гарантии безопасности — это единственная реальная основа для того, чтобы мир был. И чтобы россияне не сломали договоренности тем или иным ударом, той или иной своей гибридной операцией... Защита от этого и обеспечение безопасности должны быть ощутимыми и подготовить основу для длительного мира. Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы", — сообщил Зеленский.

Напомним, в столичном жилом массиве Троещина, который в результате массивных ракетно-дронных российских атак остался без отопления в сильные морозы, в квартиры жителей вернулось тепло.

Тем временем в Киеве из-за повреждения в результате российских ударов ТЭЦ-4 без отопления остаются 1 170 домов. По словам эксперта Александра Харченко, до конца отопительного сезона у жителей этих домов уже нет шансов на восстановление теплоснабжения.