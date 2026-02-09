Хто був без опалення – не буде за це платити: Зеленський анонсував підтримку українців

Президент України повідомив, що наразі енергетика – це головне завдання на сьогоднішній день. І він погодив із прем'єркою Юлією Свириденко нові програм підтримки громадян і територіальних громад, які допоможуть в умовах дефіциту електроенергії.

"Уряд зробить більш доступними закупівлі нового обладнання для багатоквартирних будинків, щоб ОСББ могли купувати більше генераторів та іншої техніки, яка так потрібна в умовах дефіциту електрики. Урядовці розширять і програму підтримки власників приватних будинків для автономного живлення. Це дві фактично нові програми, і найближчим часом урядовці повинні представити всі деталі програм суспільству", - повідомив президент України.

За словами Зеленського, він також заслухав звіти із уже наявних програм: активно надходять заявки від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати і ремонтувати генератори. Вже майже 20 тисяч таких заявок. Програма кредитів під нуль відсотків на купівлю генераторів вийшла вже на півмільярда гривень.

"Сьогодні ж доручив додатково збільшити програму "Пакунків тепла", щоб 40 тисяч пакунків було на тижні. І далі програма працюватиме", - повідомив Зеленський.

Він зауважив, що доручив сьогодні Уряду України та прем'єр-міністру підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для усіх людей, що були без опалення цими місяцями: "Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення — не має бути і рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії. Це має запрацювати", - сказав Зеленський.

Також він відзначив фахівців "Укрзалізниці", які працюють пропри постійні удари росіян, та рятувальників ДСНС, які щодня працюють на об'єктах енергетики, на гасінні пожеж та щодня допомагають людям та громадам пройти цей складний час.

Щодо роботи переговорної групи, то зараз вона працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах.

"Мир потрібен. Надійні гарантії безпеки — це єдина реальна основа для того, щоб мир був. І щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією… Захист від цього і гарантування безпеки мають бути відчутними та підготувати основу для тривалого миру. Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, у столичному житловому масиві Троєщина, який унаслідок масивних ракетно-дронових російських атак залишився без опалення в люті морози, до квартир мешканців повернулося тепло.

Тим часом у Києві через пошкодження внаслідок російських ударів ТЕЦ-4 без опалення лишаються 1 170 будинків. За словами експерта Олександра Харченка, до кінця опалювального сезону у жителів цих будинків уже немає шансів на відновлення теплопостачання.