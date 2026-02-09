Графики отключений на 10 февраля: кто будет сидеть без света более 15 часов

ДТЭК опубликовал графики для Днепропетровской, Киевской и Одесской областей. Но с замечаниями, что в самой Одессе до сих пор действуют экстренные отключения.

"Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области — продолжаются экстренные отключения. Чтобы узнать, действуют ли графики именно для вашего адреса, проверяйте информацию на сайте или в чат-боте"- сказано в сообщении.

Киев с 8 февраля находится на временных графиках отключения света.

Также в ДТЭК напомнили, что до конца отопительного сезона осталось девять недель.

Графики отключений света в Одесской области на 10 февраля

Графики отключений света на 10 февраля для 1-3 очередей в Одесской области

Графики отключений света на 10 февраля для 4-6 очередей в Одесской области

Графики отключений света в Днепропетровской области на 10 февраля

Графики отключений света на 10 февраля для 1-3 очередей в Днепропетровской области

Графики отключений света на 10 февраля для 4-6 очередей в Днепропетровской области

Графики отключений света в Киевской области на 10 февраля

Графики отключений света на 10 февраля для 1-3 очередей в Киевской области

Графики отключений света на 10 февраля для 4-6 очередей в Киевской области

Напомним, ситуация с электроэнергией в Украине остается сложной. После атаки 7 января продолжаются работы по восстановлению поврежденных объектов. Однако министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что света в Киеве будет больше.

В ДТЭК объяснили, что в Киеве из-за повреждения электросетей дома, которые ранее были в одной группе отключений, теперь могут оставаться без света по-разному. Ситуацию осложняют морозы, которые усиливают нагрузку на электросети.