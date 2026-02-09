Графіки відключень на 10 лютого: хто сидітиме без світла понад 15 годин

ДТЕК опублікував графіки для Дніпропетровської, Київської та Одеської областей. Але із зауваженнями, що в самій Одесі досі діють екстренні відключення.

У ДТЕК опублікували графіки для Київської та Дніпропетровської областей. Також є графіки для Одеської області, але із нагадуванням, що графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі.

"Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають екстрені відключення. Щоб дізнатися, чи діють графіки саме для вашої адреси, перевіряйте інформацію на сайті або в чат-боті"- сказано у повідомленні.

Київ із 8 лютого перебуває на тимчасових графіках відключення світла.

Також у ДТЕК нагадали, що до кінця опалювального сезону залишилось дев'ять тижнів.

Графіки відключень світла в Одеській області на 10 лютого

Графіки відключень світла на 10 лютого для 1–3 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 10 лютого для 4–6 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 10 лютого

Графіки відключень світла на 10 лютого для 1–3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 10 лютого для 4–6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла в Київській області на 10 лютого

Графіки відключень світла на 10 лютого для 1–3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 10 лютого для 4–6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, ситуація з електроенергією в Україні залишається складною. Після атаки 7 січня тривають роботи з відновлення пошкоджених об'єктів. Однак міністр енергетики Денис Шмигаль зауважив, що світла в Києві буде більше.

У ДТЕК пояснили, що в Києві через пошкодження електромереж будинки, які раніше були в одній групі відключень, тепер можуть залишатися без світла по-різному. Ситуацію ускладнюють морози, які посилюють навантаження на електромережі.