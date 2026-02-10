Нацбанк скорректировал курс доллара в сторону роста, из-за чего позиции гривны ослабли. Какова стоимость иностранных валют 11 февраля, читайте в обзоре.

Официальный курс гривны относительно иностранных валют начал снижаться. Доллар США, евро и польский злотый продемонстрировали рост. Об этом свидетельствуют обнародованные данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс доллара на 11 февраля

Нацбанк длительное время снижал курс американского доллара. Однако, на 11 февраля регулятор выбрал другую стратегию, что привело к подорожанию доллара.

Так, официальный курс гривны к доллару США на среду установлен на уровне 43,0904 грн (+0,0637).

Какой курс злотого установил НБУ

Польская валюта продолжает постепенно укрепляться. Согласно данным НБУ, официальный курс злотого повышен до 12,1553 грн (+0,0218).

Курс евро на 11 февраля

Европейская валюта также демонстрирует восходящую динамику. Национальный банк продолжает корректировать курс евро в сторону роста.

На 11 февраля НБУ установил курс европейской валюты на уровне 51,2517 грн (+0,1317).

Ранее Фокус узнал от экспертов, что в середине февраля ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться относительно стабильной. По словам финансистов, коррекция курса евро позволит удерживать его вблизи отметки 51 грн на безналичном рынке, в то же время НБУ вряд ли позволит курсу существенно выйти за пределы этого диапазона.