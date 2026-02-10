Нацбанк скорегував курс долара у бік зростання, через що позиції гривні послабилися. Якою є вартість іноземних валют 11 лютого, читайте в огляді.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют почав знижуватися. Долар США, євро та польський злотий продемонстрували зростання. Про це свідчать оприлюднені дані Національного банку України (НБУ).

Курс долара на 11 лютого

Нацбанк тривалий час знижував курс американського долара. Проте, на 11 лютого регулятор обрав іншу стратегію, що призвело до подорожчання долара.

Так, офіційний курс гривні до долара США на середу встановлено на рівні 43,0904 грн (+0,0637).

Який курс злотого встановив НБУ

Польська валюта продовжує поступово зміцнюватися. Згідно з даними НБУ, офіційний курс злотого підвищено до 12,1553 грн (+0,0218).

Курс євро на 11 лютого

Європейська валюта також демонструє висхідну динаміку. Національний банк і надалі коригує курс євро у бік зростання.

На 11 лютого НБУ встановив курс європейської валюти на рівні 51,2517 грн (+0,1317).

Раніше Фокус дізнався від експертів, що в середині лютого ситуація на валютному ринку України залишатиметься відносно стабільною. За словами фінансистів, корекція курсу євро дасть змогу утримувати його поблизу позначки 51 грн на безготівковому ринку, водночас НБУ навряд чи дозволить курсу суттєво вийти за межі цього діапазону.