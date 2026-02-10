Депутаты Львовского облсовета передадут почти 176 га леса для строительства крупнейшего курорта

Около 176 гектаров леса во Львовской области передадут под строительство всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort.

Ряд решений о предоставлении разрешений на раздел и изъятие земельных участков коммунальной собственности из земель лесного назначения, находящихся в пользовании Славского дочернего лесохозяйственного предприятия "Галсильлес", в пользу фирм собственника ОККО Виталия Антонова принял Львовский областной совет на пленарном заседании внеочередной сессии 10 февраля, сообщает Zahid.net.

За это решение проголосовали 62 депутата из всех фракций.

По итогам заседания обществам с ограниченной ответственностью (ООО) "Рожанка парк" и "Славски" были предоставлены разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу в аренду земельных участков в пределах Славской общины с изменением целевого назначения — из земель лесохозяйственного назначения на земли рекреационного назначения.

По словам врио директора гослеспредприятия "Галсильлес" Ивана Подгорецкого, из лесного фонда изымается в общей сложности около 176 га (83,8 га на территории села Волосянка и 92,3 га на территории села Верхняя Рожанка Славской общины).

Под строительство курорта передают в аренду 1,1% от общей площади лесов в 15 тысяч гектаров, которые находятся в подчинении предприятия.

Он добавил, что инвестор обязуются компенсировать лесохозяйственный ущерб в пользу "Галсильлеса" в сумму около 300 млн грн. Речь идет об ущербе от вырубки леса.

"Планируется вырубка только 36% леса на отведенной площади", – уточнил Подгорецкий.

Договоры аренды заключат только после того, как сегодняшние решения депутатов на разработку проектов землеустройства предоставят на утверждение на сессии Львовского облсовета

Курорт GORO Mountain Resort: что о нем известно

Осенью 2024 года 2025 года ООО "Рожанка парк" и ООО "Славски" в сотрудничестве со Славским поселковым советом начали строительство всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort с задекларированной суммой инвестиций 140 млн евро. По состоянию на январь 2026-го он готов примерно на 40%.

GORO Mountain Resort будет расположен у подножия горного массива Высокий Верх на высоте 650 метров над уровнем моря, вблизи сел Волосянка и Верхняя Рожанка.

Общая площадь нового курорта составит почти 1200 га, из которых на 360 га обустроят горную и лыжную инфраструктуру, а более 800 га займут гостиницы, коммерческие и рекреационные объекты.

В общей сложности на территории нового курорта планируют построить 41 лыжную трассу длиной 75 км с 342 га заснежения, 17,5 км подъемников, из которых две современные гондольные канатные дороги и 11 кресельных канатных дорог, а также Welcome- и Mountain-центры.

Как продвигается строительство одного из крупнейших горнолыжных курортов

В GORO Mountain Resort будет сооружена первая в Украине и самая длинная гондольная канатная дорога протяженностью 2,8 км и самая длинная лыжная трасса длиной 3,8 км. Также на территории построят 25 отелей общей вместительностью 5500 номеров.

Реализовать проект планируется в течение 15 лет. По информации Forbes, в течение этого периода объем инвестиций в развитие GORO будет составлять $1,5 млрд. В настоящее время реализуется первая очередь курорта общей стоимостью $375 млн. Из этой суммы $140 млн направлено на развитие горной инфраструктуры.

"Бюджеты всех уровней за 15 лет получат около 7,3 млрд грн поступлений от новой туристической инфраструктуры, которую они построят в партнерстве с местными властями. Также мы рассчитываем, что компания создаст новые рабочие места с заработной платой выше средней в этом регионе", — подчеркивала в июне 2025 года тогда еще вице-премьер-министр и министерства экономики Украины Юлия Свириденко, когда были подписаны два специальных инвестиционных договора между Кабинетом Министров, Славским поселковым советом и выше упомянутыми инвесторами.

Юлия Свириденко приезжала во Львов на подписание инвестиционных договоров Фото: Львовская ОВА

Этот проект получил государственную поддержку как "инвестиционно значимый". В рамках государственной поддержки предусматривается освобождение от налога на прибыль (до 5 лет), освобождение от ввозной пошлины и импортного НДС на новое оборудование, компенсация расходов на инженерную инфраструктуру и первоочередное право инвестора на пользование земельным участком.

Ранее глава Львоской областной военной администрации Максим Козицкий говорил, что благодаря этому проекту прямо или косвенно работу получат более 25 тыс. человек. Также инвесторы обещают на 40% более высокие зарплаты, чем в среднем в области.

По данным "Интефакс-Украина", ООО "Славски" основано в начале 2020 года. Его бенефициарами выступили совладелец "Концерна Галнафтогаз" и "ОККО-Холдинг" Виталий Антонов и их директор Василий Даниляк.

Антонов также указан конечным бенефициаром ООО "Рожанка Парк".

Планы ОККО приступить к строительству горнолыжного курорта на территории Славской объединенной территориальной общины с инвестициями около $500 млн были озвучены еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

