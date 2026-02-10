Депутати Львівської облради передадуть майже 176 га лісу для будівництва найбільшого курорту

Близько 176 гектарів лісу у Львівській області передадуть під будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort.

Низку рішень про надання дозволів на поділ та вилучення земельних ділянок комунальної власності із земель лісового призначення, що перебувають у користуванні Славського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс", на користь фірм власника ОККО Віталія Антонова ухвалила Львівська обласна рада на пленарному засіданні позачергової сесії 10 лютого, повідомляє Zahid.net.

За це рішення проголосували 62 депутати з усіх фракцій.

За підсумками засідання товариствам з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) "Рожанка парк" і "Славскі" було надано дозволи на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення в оренду земельних ділянок у межах Славської громади зі зміною цільового призначення — із земель лісогосподарського призначення на землі рекреаційного призначення.

Відео дня

За словами т.в.о. директора держлісспідприємства "Галсільліс" Івана Підгорецького, з лісового фонду вилучають загалом приблизно 176 га (83,8 га на території села Волосянка і 92,3 га на території села Верхня Рожанка Славської громади).

Під будівництво курорту передають в оренду 1,1% від загальної площі лісів у 15 тисяч гектарів, які перебувають у підпорядкуванні підприємства.

Він додав, що інвестор зобов'язуються компенсувати лісогосподарські збитки на користь "Галсільлеса" в суму близько 300 млн грн. Йдеться про збитки від вирубки лісу.

"Планується вирубка тільки 36% лісу на відведеній площі", — уточнив Підгорецький.

Договори оренди укладуть тільки після того, як сьогоднішні рішення депутатів на розробку проектів землеустрою нададуть на затвердження на сесії Львівської облради

Курорт GORO Mountain Resort: що про нього відомо

Восени 2024 року 2025 року ТОВ "Рожанка парк" і ТОВ "Славські" у співпраці зі Славською селищною радою розпочали будівництво всесезонного гірського курорту GORO Mountain Resort із задекларованою сумою інвестицій 140 млн євро. Станом на січень 2026-го він готовий приблизно на 40%.

GORO Mountain Resort буде розташований біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 метрів над рівнем моря, поблизу сіл Волосянка та Верхня Рожанка.

Загальна площа нового курорту становитиме майже 1200 га, з яких на 360 га облаштують гірську та лижну інфраструктуру, а понад 800 га займуть готелі, комерційні та рекреаційні об'єкти.

Загалом на території нового курорту планують побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км з 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві сучасні гондольні канатні дороги і 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- і Mountain-центри.

Як просувається будівництво одного з найбільших гірськолижних курортів

У GORO Mountain Resort буде споруджено першу в Україні та найдовшу гондольну канатну дорогу протяжністю 2,8 км і найдовшу лижну трасу довжиною 3,8 км. Також на території побудують 25 готелів загальною місткістю 5500 номерів.

Реалізувати проєкт планується протягом 15 років. За інформацією Forbes, протягом цього періоду обсяг інвестицій у розвиток GORO становитиме $1,5 млрд. Наразі реалізується перша черга курорту загальною вартістю $375 млн. Із цієї суми $140 млн спрямовано на розвиток гірської інфраструктури.

"Бюджети всіх рівнів за 15 років отримають близько 7,3 млрд грн надходжень від нової туристичної інфраструктури, яку вони побудують у партнерстві з місцевою владою. Також ми розраховуємо, що компанія створить нові робочі місця із заробітною платою, вищою за середню в цьому регіоні", — наголошувала в червні 2025 року тоді ще віцепрем'єр-міністерка та міністерство економіки України Юлія Свириденко, коли було підписано два спеціальних інвестиційних договори між Кабінетом Міністрів, Славською селищною радою та вище згаданими інвесторами.

Юлія Свириденко приїжджала до Львова на підписання інвестиційних договорів Фото: Львівська ОВА

Цей проєкт отримав державну підтримку як "інвестиційно значущий". У рамках державної підтримки передбачається звільнення від податку на прибуток (до 5 років), звільнення від ввізного мита та імпортного ПДВ на нове обладнання, компенсація витрат на інженерну інфраструктуру та першочергове право інвестора на користування земельною ділянкою.

Раніше голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький говорив, що завдяки цьому проєкту прямо чи опосередковано роботу отримають понад 25 тис. осіб. Також інвестори обіцяють на 40% вищі зарплати, ніж у середньому в області.

За даними "Інтефакс-Україна", ТОВ "Славскі" засновано на початку 2020 року. Його бенефіціарами виступили співвласник "Концерну Галнафтогаз" і "ОККО-Холдингу" Віталій Антонов та їхній директор Василь Даниляк.

Антонов також вказаний кінцевим бенефіціаром ТОВ "Рожанка Парк".

Плани ОККО розпочати будівництво гірськолижного курорту на території Славської об'єднаної територіальної громади з інвестиціями близько $500 млн було озвучено ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо про плани холдингу ОККО Group побудувати масштабний гірськолижний курорт у Львівській області, який зможе конкурувати з відомим "Буковелем".

Також повідомлялося, що в Альпах згорів один із найдорожчих готелів Куршевеля.