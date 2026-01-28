В Альпах згорів один із найдорожчих готелів Куршевеля (відео)

Це вже друга серйозна пожежа на альпійських курортах за цю зиму. У новорічну ніч у барі в Швейцарії загинули 40 осіб.

Пожежа в готелі Les Grandes Alpes сталася ввечері 27 січня. Уранці наступного дня пожежу ще гасили, повідомляє Bild.

Les Grandes Alpes загорівся за хвилини

Пожежа паралізувала два п'ятизіркові готелі на французькому альпійському курорті Куршевель. Понад 260 осіб були змушені покинути свої номери й евакуюватися в безпечне місце. Поки що повідомлень про постраждалих немає. Ситуація особливо критична через те, що постраждалі розкішні готелі являють собою багатоповерхові, з'єднані між собою дерев'яні шале.

Пожежа спалахнула у вівторок увечері в готелі Les Grandes Alpes. На відео, які поширюють в інтернеті, видно великі язики полум'я і клуби диму, що здіймаються з дахів. Причина пожежі досі невідома. Постраждалих гостей розмістили в інших готелях.

Уранці 28 січня роботи з гасіння пожежі все ще тривали. На місці події перебувало близько 60 пожежників і 50 одиниць техніки.

"Операція складна: доступ на дах ускладнений", — повідомив представник пожежної служби Фабріс Террієн, зазначивши, що дахи готелів у Куршевелі, побудованих у вигляді шале, вкриті черепицею зі сланцю і шаром снігу, що ускладнює гасіння пожежі.

Пожежа охопила один із найдорожчих готелів Куршевеля

Примітно, але цей готель нещодавно згадувався в російських новинах, там розташований магазин Rendez-Vous, де проходив скандальний ювілей компанії з російськими селебріті, зокрема Ксенією Собчак. Виявилося, що співробітникам компанії затримують зарплату.

За попередньою інформацією, загоряння почалося на мансардному поверсі готелю. Вогонь швидко поширився вниз, через що серйозно постраждали нижні поверхи будівлі, включно з магазином Rendez-Vous. Роботу бутика тимчасово призупинено.

Пожежу в Куршевелі все ще гасять Фото: Соцсети

А французькі ЗМІ зазначають, що ця пожежа воскресила жахливі спогади про новорічну пожежу на швейцарському гірськолижному курорті Кранс-Монтана. Тоді загинули 40 осіб, половина з них — неповнолітні. Слідчі припускають, що причиною пожежі стали феєрверки, які підпалили оброблену пінопластом стелю.

Нагадаємо, оскільки відвідувачі бару в Альпах знімали новорічну вечірку, на камери смартфонів потрапив початок пожежі.