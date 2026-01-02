Пожежа у швейцарському барі: у мережі показали момент початку трагедії (відео)

Пожежа в новорічну ніч у барі Le Constellation у швейцарських Альпах забрала життя 47 осіб, ще 115 дістали опіки, і серед потерпілих є ті, хто в критичному стані.

У мережі з'явилися кадри початку пожежі в барі, яка обернулася трагедією, повідомляє The Sun.

На кадрах відвідувачі закладу тримають пляшки шампанського з встромленими в них бенгальськими вогнями. У якийсь момент вогонь потрапив на легкозаймисту стелю і з блискавичною швидкістю поширився по всьому приміщенню.

Один із чоловіків намагається погасити вогонь, використовуючи сорочку, але він не зміг зупинити полум'я. На другому кадрі видно, як над відпочивальниками вже починає горіти стеля.

На інших знімках інтер'єру бару видно звукоізоляційну піну, встановлену на стелі. Вона часто використовується в клубах і студіях і дуже легко загоряється. Вважається, що саме її наявність і дозволила вогню швидко охопити бар.

Відео дня

Очевидці розповідають, що під час святкування співробітник бару посадив офіціантку собі на плечі, після чого бенгальський вогонь у пляшці підпалив дерев'яну стелю.

Причиною пожежі стали іскри від бенгальського вогню Фото: Скрин відео

"Увечері [офіціантка] залізла на плечі офіціанта. Офіціантка тримала свічку для торта, яка була дуже близько до стелі, і [стеля] загорілася за кілька хвилин", — розповіла відвідувачка, яка вижила.

Поліція припустила, що "свічка для торта" насправді була бенгальським вогнем. Швейцарська влада заявила, що пожежу спричинив "спалах" у барі, що призвів до одного або кількох вибухів.

Пізніше з'ясувалося, що бар отримав оцінку 6,5 з 10 з безпеки через використані будівельні матеріали та обмежену кількість шляхів евакуації в разі надзвичайної ситуації.

Власниками бару є Жак Моретті та його дружина Джессіка. Як повідомляє Daily Mail, французька пара, відома у швейцарській індустрії гостинності, відкрила бар у грудні 2015 року.

Le Constellation розташований на території розкішного курорту Кран-Монтана, у швейцарському регіоні Вале — популярному місці відпочинку для британців. Щозими сюди стікаються туристи, щоб покататися на лижах 130 кілометрами трас. Щороку тут буває близько трьох мільйонів відвідувачів.

Заклад Le Constellation також є одним із небагатьох барів на гірськолижному курорті, куди пускають відвідувачів, старших за 16 років, а не тільки за 18.

За інформацією видання, Джессіка Моретті перебувала всередині клубу, коли почалася пожежа, і, отримала опіки руки. Її чоловік був в іншому закладі. Джерела кажуть, що подружжя, яке має ще кілька закладів, шоковане тим, що сталося.

Джессіка Моретті, власниця бару, на момент трагедії перебувала в закладі Фото: LinkedIn

За словами командира поліції Фредеріка Гіслера, пожежа почалася в підвалі бару, і виникла тиснява, коли люди відчайдушно намагалися вибратися єдиними сходами.

Люди в страху тікали з бару, але ті, хто не зміг вибратися, горіли живцем. Тих, хто вижив, деяким з яких лише 15 років, доправили до лікарень по всій Швейцарії та за кордон — до Франції, Німеччини та Бельгії.

Першу жертву трагедії було впізнано як італійського підлітка-гольфіста Емануеле Галеппіні. Італійська федерація гольфу оголосила про смерть 16-річного Галеппіні, висловивши скорботу з приводу смерті "молодого спортсмена, який втілював пристрасть і справжні цінності".

16-річний гольфіст-вундеркінд Емануеле Галеппіні — перша з упізнаних жертв Фото: Facebook

Серед жертв — громадяни Швейцарії, Італії, Польщі, Франції, Австралії та інших країн.

Розслідування трагедії триває.

Нагадаємо, вперше про трагедію ЗМІ повідомили напередодні вранці. Пізніше було озвучено одну з основних причин пожежі.