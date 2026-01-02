Пожар в швейцарском баре: в сети показали момент начала трагедии (видео)

Пожар в новогоднюю ночь в баре Le Constellation в швейцарских Альпах унес жизни 47 человек, еще 115 получили ожоги, и среди потерпевших есть те, кто в критическом состоянии.

В сети появились кадры начала пожара в баре, который обернулся трагедией, сообщает The Sun.

На кадрах посетители заведения держат бутылки шампанского с воткнутыми в них бенгальскими огнями. В какой-то момент огонь попал на легковоспламеняющийся потолок и с молниеносной скоростью распространился по всему помещению.

Один из мужчин пытается погасить огонь, используя рубашку, но он не смог остановить пламя. На другом кадре видно, как над отдыхающими уже начинает гореть потолок.

На других снимках интерьера бара видна звукоизоляционная пена, установленная на потолке. Она часто используется в клубах и студиях и очень легко загорается. Считается, что именно ее наличие и позволило огню быстро охватить бар.

Очевидцы рассказывают, что во время празднования сотрудник бара посадил официантку себе на плечи, после чего бенгальский огонь в бутылке поджег деревянный потолок.

Причиной пожара стали искры от бенгальского огня Фото: Скрин видео

"Вечером [официантка] забралась на плечи официанта. Официантка держала свечку для торта, которая находилась очень близко к потолку, и [потолок] загорелся через пару минут", – рассказала выжившая посетительница.

Полиция предположила, что "свеча для торта" на самом деле была бенгальским огнем. Швейцарские власти заявили, что пожар вызвал "вспышку" в баре, приведшую к одному или нескольким взрывам.

Позже выяснилось, что бар получил оценку 6,5 из 10 по безопасности из-за использованных строительных материалов и ограниченного количества путей эвакуации в случае чрезвычайной ситуации.

Владельцами бара являются Жак Моретти и его жена Джессика. Как сообщает Daily Mail, французская пара, известная в швейцарской индустрии гостеприимства, открыла бар в декабре 2015 года.

Le Constellation расположен на территории роскошного курорта Кран-Монтана, в швейцарском регионе Вале – популярном месте отдыха для британцев. Каждую зиму сюда стекаются туристы, чтобы покататься на лыжах по 130 километрам трасс. Ежегодно здесь бывает около трех миллионов посетителей.

Заведение Le Constellation также является одним из немногих баров на горнолыжном курорте, куда пускают посетителей старше 16 лет, а не только 18.

По информации издания, Джессика Моретти находилась внутри клуба, когда начался пожар, и, получила ожоги руки. Ее муж был в другом заведении. Источники говорят, что супруги, у которых есть еще несколько заведений, шокированы тем, что случилось.

Джессика Моретти, владелица бара, на момент трагедии находилась в заведении Фото: LinkedIn

По словам командира полиции Фредерика Гислера, пожар начался в подвале бара, и возникла давка, когда люди отчаянно пытались выбраться по единственной лестнице.

Люди в страхе бежали из бара, но те, кто не смог выбраться, горели заживо. Выжившие, некоторым из которых всего 15 лет, были доставлены в больницы по всей Швейцарии и за границу — во Францию, Германию и Бельгию.

Первая жертва трагедии была опознана как итальянский подросток-гольфист Эмануэле Галеппини. Итальянская федерация гольфа объявила о смерти 16-летнего Галеппини, выразив скорбь по поводу смерти "молодого спортсмена, воплощавшего страсть и подлинные ценности".

16-летний гольфист-вундеркинд Эмануэле Галеппини – первая из опознанных жертв Фото: Facebook

Среди жертв – граждане Швейцарии, Италии, Польши, Франции, Австралии и других стран.

Расследование трагедии продолжается.

Напомним, впервые о трагедии СМИ сообщили накануне утром. Позже была озвучена одна из основных причин пожара.