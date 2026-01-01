Пожар в швейцарском баре: очевидцы рассказали, почему в новогоднюю ночь люди сгорели заживо

Причиной масштабного пожара в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Крас-Монтана в Швейцарии могла быть искра от фейерверка на бутылке шампанского, которая зажгла потолок.

Пламя быстро распространилось, из-за чего люди оказались в ловушке, рассказали изданию Blick несколько очевидцев, находившихся в новогоднюю ночь в баре.

Работники заведения Натан и Аксель на момент трагедии находились в подвале бара. Один из парней видел официанток, которые подавали бутылки шампанского с горящими бенгальскими огнями.

"Одна женщина сидела на плечах другой. У нее было две бутылки с бенгальскими огнями. Она подняла их так высоко, что они коснулись потолка, который внезапно вспыхнул", — рассказал Натан.

Люди начали кричать "Пожар!", однако Аксель сначала подумал, что это шутка.

"Потом вдруг появилось огромное черное облако дыма, и дышать стало невозможно. Все хотели выйти, но перед лестницей образовалась пробка. Поэтому мы не могли выйти. Поэтому мы попытались спрятаться", — пояснил Аксель.

Парень спрятался за столом, а позже выбил им одно из окон и выбрался на улицу.

"Я потерял обувь, потерял пальто, я потерял все материальное, но в конце концов это не имеет значения. Я жив, и мы молимся за всех, кто остался там", — отметил Аксель.

То, что причиной пожара стала свеча для торта или фейерверк, которую официантки поставили на бутылки шампанского, подтвердила еще одна посетительница заведения Виктория.

"Когда одна женщина, стоя на плечах другой, подняла бутылку вверх, свеча зажгла потолок. Пламя распространилось с огромной скоростью", — рассказала Виктория.

Авторы материала подчеркнули, что единственный выход из бара был слишком мал для большого количества людей. Внутри заведения на момент трагедии находилось около 200 человек, среди которых было много несовершеннолетних в возрасте от 15 до 20 лет.

Пожарная служба и полиция прибыли на место происшествия "в течение нескольких минут". В панике одна женщина упала с лестницы и получила травму колена.

Отмечается, что сейчас катастрофа унесла жизни нескольких десятков человек, около 100 человек получили ранения.

Напомним, в новогоднюю ночь на престижном горнолыжном курорте в Швейцарии заживо сгорели десятки людей.

Фокус также писал о том, что пожар в Турции на горнолыжном курорте Болу унес 76 жизней.