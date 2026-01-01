Пожежа в швейцарському барі: очевидці розповіли, чому у новорічну ніч люди згоріли живцем

Причиною масштабної пожежі у барі Le Constellation на гірськолижному курорті Крас-Монтана у Швейцарії могла бути іскра від феєрверку на пляшці шампанського, яка запалила стелю.

Полум'я швидко поширилось, через що люди опинились у пастці, розповіли виданню Blick кілька очевидців, що перебували у новорічну ніч у барі.

Працівники закладу Натан та Аксель на момент трагедії перебували в підвалі бару. Один з хлопців бачив офіціанток, які подавали пляшки шампанського з палаючими бенгальськими вогнями.

"Одна жінка сиділа на плечах іншої. У неї було дві пляшки з бенгальськими вогнями. Вона підняла їх так високо, що вони торкнулися стелі, яка раптово спалахнула", — розповів Натан.

Люди почали кричали "Пожежа!", проте Аксель спочатку подумав, що це жарт.

"Потім раптом з'явилася величезна чорна хмара диму, і дихати стало неможливо. Всі хотіли вийти, але перед сходами утворився затор. Тож ми не могли вийти. Тому ми спробували сховатися", — пояснив Аксель.

Хлопець сховався за столом,а пізніше вибив ним одне з вікон та вибрався на вулицю.

"Я втратив взуття, втратив пальто, я втратив все матеріальне, але зрештою це не має значення. Я живий, і ми молимося за всіх, хто залишився там", — зазначив Аксель.

Те, що причиною пожежі стала свічка для торта або феєрверк, яку офіціантки поставили на пляшки шампанського, підтвердила ще одна відвідувачка закладу Вікторія.

"Коли одна жінка, стоячи на плечах іншої, підняла пляшку вгору, свічка запалила стелю. Полум'я поширилося з величезною швидкістю", — розповіла Вікторія.

Автори матеріалу підкреслили, що єдиний вихід з бару був занадто малий для великої кількості людей. Всередині закладу на момент трагедії перебувало близько 200 осіб, серед яких було багато неповнолітніх віком від 15 до 20 років.

Пожежна служба та поліція прибули на місце події "протягом декількох хвилин". У паніці одна жінка впала зі сходів і отримала травму коліна.

Зазначається, що наразі катастрофа забрала життя кількох десятків людей, близько 100 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, у новорічну ніч на престижному гірськолижному курорті у Швейцарії живцем згоріли десятки людей.

Фокус також писав про те, що пожежа в Туреччині на гірськолижному курорті Болу забрала 76 життів.