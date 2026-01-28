В Альпах сгорел один из самых дорогих отелей Куршевеля (видео)

Это уже второй серьезный пожар на альпийских курортах за эту зиму. В новогоднюю ночь в баре в Швейцарии погибли 40 человек.

Пожар в отеле Les Grandes Alpes произошел вечером 27 января. Утром следующего дня пожар еще тушили, сообщает Bild.

Les Grandes Alpes загорелся за минуты

Пожар парализовал два пятизвездочных отеля на французском альпийском курорте Куршевель. Более 260 человек были вынуждены покинуть свои номера и эвакуироваться в безопасное место. Пока сообщений о пострадавших нет. Ситуация особенно критична из-за того, что пострадавшие роскошные отели представляют собой многоэтажные, соединенные между собой деревянные шале.

Пожар вспыхнул во вторник вечером в отеле Les Grandes Alpes. На видео, распространяемых в интернете, видны большие языки пламени и клубы дыма, поднимающиеся с крыш. Причина пожара до сих пор неизвестна. Пострадавших гостей разместили в других отелях.

Утром 28 января работы по тушению пожара все еще продолжались. На месте происшествия находилось около 60 пожарных и 50 единиц техники.

"Операция сложная: доступ на крышу затруднен", — сообщил представитель пожарной службы Фабрис Терриен, отметив, что крыши отелей в Куршевеле, построенных в виде шале, покрыты черепицей из сланца и слоем снега, что затрудняет тушение пожара.

Пожар охватил один из самых дорогих отелей Куршевеля

Примечательно, но этот отель недавно упоминался в российских новостях, там расположен магазин Rendez-Vous, где проходил скандальный юбилей компании с российскими селебрити, включая Ксению Собчак. Оказалось, что сотрудникам компании задерживают зарплату.

По предварительной информации, возгорание началось на мансардном этаже отеля. Огонь быстро распространился вниз, из-за чего серьезно пострадали нижние этажи здания, включая магазин Rendez-Vous. Работа бутика временно приостановлена.

Пожар в Куршевеле все еще тушат Фото: Соцсети

А французские СМИ отмечают, что этот пожар воскресил ужасные воспоминания о новогоднем пожаре на швейцарском горнолыжном курорте Кранс-Монтана. Тогда погибли 40 человек, половина из них — несовершеннолетние. Следователи предполагают, что причиной пожара стали фейерверки, которые подожгли отделанный пенопластом потолок.

Напомним, так как посетители бара в Альпах снимали новогоднюю вечеринку, на камеры смартфонов попало начало пожара.